Mercredi 21 décembre 2016

Cult Of Luna vient d'annoncer la sortie d'un bundle CD-DVD intitulé "Years in a day" consacré à leur récentes prestations live. Le DVD contiendra la captation de leur concert de 2016 à la Gaîté Lyrique à Paris tandis que deux CD seront dédiés à leurs prestations de 2013 et de 2016 au Roadburn. Une version limitée de l'ensemble, présentée dans un packaging au format vinyl sera uniquement disponible sur le site internet du groupe. Précommande le 20 janvier pour une sortie prévue le 21 avril prochain.