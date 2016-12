Necrobreed, le prochain album de Benighted, se dévoile un peu plus avec un second extrait intitulé Forgive Me Father et qui se découvre dans la suite.

Par ailleurs, le combo stéphanois a annoncé les premières dates de sa tournée française de 2017 :

- 10/02 @ l'Ampérage, Grenoble

- 11/02 @ le Rats, Puget sur Argens

- 17/02 @ le Fil, Saint Étienne

- 31/03 @ le Consortium, Dijon

- 20/05 @ Dreamer Fest, Saint Omer

- 03/06 @ Abbaye Metal Fest, Saint Riquier

Accompagné de Svart Crown :

- 21/02 @ le Ferrailleur, Nantes

- 22/02 @ le Temps Machine, Joue les Tours

- 23/02 @ Petit Bain, Paris

- 25/02 @ le 106, Rouen

- 03/03 @ le Metronum, Toulouse

Accompagné de Blockheads :

- 18/03 @ le Hublot, Nancy

Accompagné de Kronos et Pitbull In The Nursery :

- 01/04 @ MJC, Limours