Mardi 20 décembre 2016

Ce week-end, King 810 a annulé au tout dernier moment un énorme concert prévu à Détroit. La raison : le groupe ne pouvait pas pénétrer dans l'enceinte de la salle de concert avec leurs armes à feu, car son règlement intérieur l'interdit ! Les explications détaillées du groupe sont sur facebook, version texte et vidéo.

Difficile de ne pas trouver cette raison complètement risible de notre point de vue français, mais si vous avez un saladier de popcorn sous la mains, les commentaires valent le détour : entre pro-guns et anti, et fans simplement déçus, voire hors d'eux, d'avoir fait le déplacement pour rien.