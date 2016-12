De l'actu du coté de Nine Inch Nails :- Le groupe sort un nouvel EP intitulé Not The Actual Events, il sera en magasin le 23 décembre (aux USA, en France pas d'infos encore)

- The Fragile, The Downward Spiral et Broken ont droit à leur édition vinyle, disponible via nin.com

- En plus de ces rééditions va sortir The Fragile: Deviations 1, c'est The Fragile mais agrémenté de pistes abandonnées à l'époque qui ont été retravaillées par Trent Reznor et Atticus Ross. Au total 4 LP, dispo ici.