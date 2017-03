Stiu Nu Stiu (« Je sais que je ne sais rien » en roumain) est une formation suédo-roumano-néerlandaise de Doom/Shoegaze qui aime jouer avec le hasard des rencontres. C'est au cours de l'été 2012 que Martin Sandström (Caterpillar Ghost, Jeniferever) et Kalle Mattsson (Moon&Sun, Arms and Legs, King Kong Kobra) se retrouvent dans une salle de répétition à Uppsala (Stockholm) pour laisser libre cours à leur inspiration. Au terme de cette jam session/retrouvaille, le duo a déjà des idées de compos sous le bras.

Rejoint plus tard par Pontus Wallin à la batterie et Billie Lindahl (alias Promise and the Monster) au chant et à la guitare, le quatuor entame des concerts. Finalement la formation ne dure que quelques mois puisque Pontus est rapidement remplacé par Per Tholander (The Search).

En 2014 sort Ultra Silvam : premier album de Stiu Nu Stiu enregistré par Olle Bilius dans une cuisine, à l'extérieur d'un studio situé à Uppsala. Malgré un budget inexistant, le groupe parvient à s'entourer de Kurt Ballou (Converge) pour le mixage ainsi que de Magnus Lindberg (Cult of Luna) pour le mastering.

Deux ans après, paraît dans l'urgence un deuxième LP dénommé Fake End. Enregistré au Studio Cobra avec Martin “Konie” Ehrencrona et de nouveau masterisé par Magnus Lindberg ce nouvel opus est, aux dires du groupe, plus travaillé et réfléchi que le précédent.

Début 2016, le line up connaît un nouveau changement. Avant de se relancer dans les concerts, Per Tholander lègue son poste de batteur à Pontus Wallin et Billie Lindahl est remplacée par le guitariste Nicklas Ström Bargell, vieille connaissance de Martin et Kalle.