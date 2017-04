Biographie Originaire de Brême, mira est un combo mêlant Emo old school et Screamo. Une première livraison de trois titres arrive en Mars 2017. Chronique 3.5 / 5

S/T ( 2017 ) Le plus naturellement du monde, mira vient dessiner ses mouvements au travers d’un premier EP éponyme. Fan d’Emo ou de Screamo dans ses envolées les plus lyriques, c’est sans appréhension que l’on peut poser une oreille sur ces trois titres. De la délicatesse de « Abyssal » à la fougue de « Trembling », mira mêle adroitement les écoles Allemandes et Italiennes, avec quelques parties plus Emo (ce « not for me, not for me » en choeur).

Il est d’ailleurs à noter que par moment, des passages seront très typés 90’s (la montée de « Abyssal »), avec ce chant presqu’imprécis, ces extraits audios (« Trembling »). Gros retour en arrière, mais pas pour autant nostalgique, et trois compositions envoutantes qui prennent racine dans les côtés les plus fragiles de la scène, même lorsque trébuchent les premières notes de « Among Stars ».



Agréable surprise, avec rien de plus qu’un écrin paré d’étoiles reflétant la délicatesse de l’ensemble, cet EP possède une personnalité clairement influencée par les années 90 et des groupes comme Indian Summer, avec un son toutefois moins écorché. A écouter, au moins pour la découverte. A écouter : Trembling Trembling