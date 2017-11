Biographie khnutt est un groupe formé par des musiciens Russes et Ukrainiens, dont des membres de LORA. Pratiquant une Powerviolence teintée de Hardcore, le combo sort une première Demo en 2015, avant de disparaitre des radars jusqu'en 2017, ou sortent respectivement un S/T et un untitled. Chronique 3.5 / 5

0 commentaire

untitled ( 2017 ) S’il faut encore une preuve que les pays de l’Est sont complètement fous, la voici. Six titres, tout autant de minutes et un condensé de Hardcore / Powerviolence intense à souhait. Il faut avouer qu’avec des membres des LORA au sein du line-up, il aurait été délicat d’attendre autre chose qu’un malstrom de sons. Prenez Charles Bronson ou Reproach, intégrez un peu de chant presque mâchonné à l’ensemble, et vous aurez une idée de la sensation que fait untitled, à la manière de Calvaiire.

Et s’il fallait en convaincre encore, Khnutt fait même du (Post)Hardcore sur « Coitus » ou « Valley » (avec un air de Lingua Nada au début), fait grincer des dents sans les déraciner. L’éponyme sorti quelques mois avant aurait dû mettre la puce à l’oreille avec « basement » et « suicide is not a bad thing » : il y a quelques secondes parfois surprenantes avant / pendant la déferlante sonore.



Bon, untitled pourra être une bouillie sonore infâme tout comme un doux moment, cela dépend de votre indicateur musical, mais ça part dans tous les sens, « My side/your side » écrase Converge à coup de talons et on se demande si parfois il n’aurait pas fallu faire plus court pour être encore plus frontal comme sur l’éponyme de Juin. A écouter : Valley Valley