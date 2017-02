Zao en arrive à son 9ème album après une discographie presque parfaite (certains tiqueront sur les 2 derniers disques) et nous revient donc avec Awake?. Bénéficiant de 6 artworks différents, Zao semble avoir mis les bouchées doubles et l'on espère que les 3 ans d'attente ne seront pas un pétard mouillé...

Autant ne pas garder le suspense plus longtemps, Awake? arrive comme un mix entre The Fear Is What Keeps Us Here et la période Parade Of Chaos / Liberate Te Ex Inferis. Tout d'abord car le chant de Weyandt se fait plus proche de l'opus précédent, à savoir gras et écorché, et ensuite car on se rapproche plus, musicalement, d'un metal hardcore pesant et lent (via une partie rythmique toujours au top) que du hardcore tirant vers le deathcore de The Fear Is What Keeps Us Here. Sur celui-ci, des vocaux chantés faisaient leur apparition. Ici, elles percent encore un peu plus, cassant l'uniformité du timbre du frontman (Awake?, The Eyes Behind the Throne, Entropica) malgré quelques passages un poil délicat au niveau justesse. En somme, pas d'énorme surprise pour les adeptes des opus précédents, juste un condensé efficace, de (très) bonne facture et qui ne dépareille pour ceux ayant déjà jeté une oreille sur le reste de la discographie.

En quelques écoutes, quelques titres sautent déjà à la gorge, intenses, foudroyants mais aussi terriblement pesants : What Will You Find? et son solo improbable cassant la lourdeur de la compo, Human Cattle Masses Marching Forward ténébreux à souhait, rappelant les meilleurs moments de Liberate Te Ex Inferis ou encore Quiet Passenger Pt. 1 avec un break où la basse s’abat comme un tsunami.

Comme à son habitude, Zao offre un dernier morceau qui clôt Awake? de manière presque jouissive. Quiet Passenger Pt. 2 / The World Caved In possède un air de Deftones teinté d’emo sur sa grosse moitié, avec un chant clair planant, tandis que la dernière partie s'avère plus mélancolique, via une guitare acoustique douloureuse. Peut être pas aussi intense que A Last Time For Everything ni précieuse que Psalm Of The City Of The Dead, elle possède son charme.

Difficile de statuer sur Awake?. Zao offre un croisement de ses albums précédents, avec pourtant quelques cahots. Rien de bien grave, mais cela pourrait ternir le ressenti de ce nouveau brûlot. Awake? ne démérite pourtant pas face à The Fear Is What Keeps Us Here ou Parade Of Chaos, même s’il s’aborde différemment.

What Will You Find? - Human Cattle Masses Marching Forward - Quiet Passenger Pt. 1