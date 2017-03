Que l'on soit bien clairs : j'aime Xandria. J'ai acheté des disques de ce groupe, je les ai vus en concert, et j'ai aimé. Quand j'ai choisi de chroniquer Theater Of Dimensions, je n'avais pas encore écouté l'album en question mais je sentais qu'il pouvait évidemment me plaire (et c'est même comme ça que je choisis les disques que je chronique). J'imagine que vous voyez déjà où une entrée en matière pareille est en train de nous mener : la cuvée 2017 de Xandria s'avère finalement être une grosse déception.



On ne sait même pas par où commencer, tant l'album est à côté de la plaque. Les intros molles qui ne donnent pas envie de rentrer dans les titres (We Are Murderers (We All), Where The Heart Is Home...), les structures peu inspirées ou répétitives (Céili, We Are Murderers (We All), Death To The Holy, Ship Of Doom...), les phases de narration plutôt que de chant qui ralentissent le rythme des morceaux et leur impact sur l'auditeur (Queen Of Hearts Reborn, A Theater Of Dimentions...), au final rien ne va et l'écoute est laborieuse dès la première tourne du disque.

Le pire, c'est qu'on sent qu'on ne passe pas loin de quelque chose. Par exemple, le refrain du morceau introductif, Where The Heart Is Home, est assez réussi et même plutôt accrocheur. Mais il tombe à plat, se termine sans le panache ni la grandeur qu'un tel passage mériterait, et on ressort de ce refrain déçu par cette transition mal branlée qui casse le rythme donné par ce refrain bien trouvé. Ou encore le chant efficace dans Death To The Holy, avec ses phrasés un peu hachés et un timbre médium plutôt que lyrique, qui fini par lasser à cause de sa répétitivité lancinante (le titre utilise une variation de la même ligne de chant dans ses couplet et ses refrains,

alors forcément).

On arrive aussi à comprendre que Theater Of Dimensions intègre mieux Dianne van Giersbergen au chant, elle arrive à mieux s'épanouir que sur Sacrificium, que l'on sentait composé pour sa prédécesseure plutôt que pour elle. Mais même en étant toujours irréprochable de justesse, elle ne parvient pas à rendre cette nouvelle livraison agréable. Plus à l'aise dans le lyrique que dans les tessitures graves, la frontwoman part parfois dans des délires "Castafiore" qui vont bien trop loin, qui font sombrer Xandria dans la parodie (l'intro de Queen Of Hearts Reborn par exemple). De plus, on ne pourra pas s'empêcher de mesurer son chant à celui de Simone Simons (Epica). Dianne van Giersbergen tient très bien la comparaison, puisque leurs voix sont exactement les mêmes sur beaucoup de passages (Where The Heart Is Home, refrain de Forsaken Love...), y compris sur des petits détails comme la tenue des vibratos ou la capacité à légèrement accentuer une note en la semi-saturant légèrement. Est-ce un mal ? Simone Simons n'est-elle pas une référence absolue dans le chant soprano ? Là n'est pas le problème, Dianne van Giersbergen chante aussi bien que la meneuse d'Epica. Simplement, Theater Of Dimensions voit son originalité amputée de moitié tellement les liens avec Néerlandais sont évidents. D'ailleurs, musicalement cela se ressent aussi : l'intro de Call Of Destiny ou la conclusion subite par une montée en tension de Death To The Holy sonnent 100% Epica.



Theater Of Dimensions propose aussi quelques invités de marque, mais gâche leurs talents. Henning Basse (Firewind) fait le pitre psychotique sur le pavé éponyme, alors qu'il a des capacités de ténor incroyable. Bjorn "Speed" Strid (Soilwork) fournit des growls largement moins qualitatifs que sur les enregistrements de son propre groupe dans We Are Murderers (We All), mais de toutes façons ses brèves interventions sont très peu exploitées. Ross Thompson (l'un des vocalistes de Van Canto) se voit obligé de transformer en comptines enfantines les couplets déjà bien mièvres de Ship Of Doom (ce titre de chanson, franchement, y a que moi que ça fait rire ?). Seule la

participation de Zaher Zorgati de Myrath (sur Burn Me) semble justifiée.



On ne va quand même pas partir fâchés, si ? Il faut en effet reconnaître quelques qualités à Theater Of Dimensions. Le riffing typé Black Metal dans We Are Murderers (We All) apporte un peu de fraîcheur, la ballade Dark Night Of The Soul est dotée d'un excellent solo de guitare dans une veine très Rock rétro, un peu bruitiste. Il y a un côté qui pourrait faire penser à du Folk ou à des influences amérindiennes, notamment dans les coouplets (chiants) de Ship Of Doom ou au milieu de Burn Me, qui permet à Xandria de grappiller une once d'intérêt. Quelques autres détails se démarquent, mais voilà : ce ne sont que des détails.



Xandria peine donc à récolter plus de points que ceux attribués par défaut, pour s'être donné la peine de participer. Les bonnes idées présentes dans ce Theater Of Dimensions sont assez nombreuses, mais rares sont celles qui sont pas mal branlées, pas assez exploitées, trop pompées, ou tirant vers l'auto-caricature. Pourtant les Allemands en sont à leur septième méfait et savent ce qu'ils font. Ils ont agréablement surpris par le passé, et on ne peut qu'espérer qu'ils le fassent à nouveau avec un prochain effort.



Si vous insistez vraiment... Call Of Destiny, Dark Night Of The Soul.