Biographie Wrekmeister Harmonies est avant tout un projet mené de front par J.R. Robinson, qui a notamment collaboré avec Leviathan, The Body, The Jesus Lizard, etc. Fondé en 2006, Wrekmeister Harmonies évolue dans un mélange Doom, Drone, Post-Rock compte parmi ses rangs des musiciens de Godspeed You! Black Emperor et d'autres intervenants au gré des besoins de chaque album. You've Always Meant So Much To Me voit le jour en 2013 chez Thrill Jockey Records, suivi de Then It All Came Down l'année suivante et Night Of Your Ascension en 2015. Articulés sous forme de longues pièces musicales, les trois premiers albums diffèrent de Light Falls sorti en 2016, moins monolithique dans sa construction. Chronique 15 / 20

0 commentaire

Night Of Your Ascension ( 2015 ) Se lancer dans de longs développements musicaux excédant les quinze-vingt minutes est un véritable défi pour tout compositeur qui soit, car étirer une piste peut s'avérer diablement handicapant et restrictif. La moindre faute de goût se voit pointée du doigt, du mouvement amené trop brusquement aux boucles lassantes, l'équilibre peut être rompu à tout instant. Mais J.R. Robinson et ses acolytes n'en sont pas à leur coup d'essai concernant cet exercice, et Night Of Your Ascension ne donne envie que d'abonder vers une telle démarche artistique.



Étiqueté « Pastoral Doom » comme ses prédécesseurs, cet opus nous plonge dans un mélange d'instruments extrêmement dense (on ne retrouve pas moins de dix-sept musiciens accompagnés d'une chorale sur le premier titre et trente sur tout l'opus) tout en restant subtil. Il suffit de lancer le premier volet du disque pour s'en rendre compte : les treize premières minutes sont feutrées, marquées par la discrétion et la légèreté de notes (d'orgue ?) couplées à des chœurs féminins aériens. Çà et là viennent se glisser quelques touches de harpe ou de violon, tandis que les voix nous portent de plus en plus vers les cieux. Night Of Your Ascension est un titre tout trouvé car ce sont des images divines qui viennent à l'esprit, plongeant l'auditeur dans une forme de béatitude par la pureté se dégageant des sons. Et l'arrivée du traditionnel guitare-basse-batterie sur un terrain plus Doom à la moitié du voyage ne contredit pas le chemin parcouru mais en constitue un prolongement. Tout en montée, le final laisse place des coups de caisse claire tranchants, des guitares envahissantes d'où surnagent des cris perçants proches du Sludge à la Thou. Point d'asphyxie pourtant, car Wrekmeister Harmonies a beau durcir le trait, il garde toujours une lueur présente au milieu des décibels, comme un sentiment furieusement positif (façon Sunbather de Deafheaven par exemple).



Run Priest Run affiche un côté plus hostile par sa basse raclant le sol, renforcée par des guitares tout aussi graves. Inspirée par l'exécution d'un prêtre accusé d'avoir séquestré plus d'une centaine d'enfants (Father John Geoghan), on ne s'étonnera pas de trouver un côté glauque à cette piste. En tendant l'oreille, on entend un bruitisme constant, des sons sortis d'on ne sait où dominés par une voix féminine annonciatrice d'une mort imminente. Et qui de mieux que Chimp King (The Body) pour simuler un meurtre violent, empli d'horreur et de distorsion ? L'homme se démène comme un beau diable et théâtralise la fin de la pièce de ces cris stridents qui vous broient les entrailles. De la froideur de l'intro à l'explosion ultime, Wrekmeister offre encore une montée fort bien amenée, moins inattendue question instru mais toujours aussi intéressante et poignante.



J.R. Robinson, tête pensante de ce projet aux mille visages, démontre son aisance de composition, notamment par l'incorporation d'une base classique (Ahi Dispietata e Cruda de Carlo Gesualdo) à un hybride Doom/Drone réussi. Progressif, intense, partagé entre ombre et lumière, Night Of Your Ascension emprunte les codes du Metal lent sans jamais s'y conformer complètement, et tant mieux d'ailleurs. Wrekmeister Harmonies te tient en haleine comme le ferait tout bon groupe de Post-Rock finalement, d'une timide genèse à une apocalypse jouissive. A écouter : à fond, les yeux fermés à fond, les yeux fermés