La Church Of Ra, regroupement de formations musicales partageant entre autre une certaine esthétique, n'avait encore jamais envahi les terres du Black Metal. Heureusement, grâce à Wiegedood et son premier disque, De Doden Hebben Het Goet, c'est désormais chose faite.



Il y avait peu de risques non seulement que cet album soit mauvais mais surtout qu'il ne soit qu'un énième disque de Black Metal s'inspirant une fois encore des classiques du genre. Mené par le bassiste d'Amenra qui occupe ici la guitare et le chant, flanqué d'un membre de Oathbreaker et d'un membre de Rise And Fall, il semblait évident que Wiegedood produirait une musique bâtarde, inspirée par les autres formations de ses géniteurs. Et pourtant les premiers instants se font aussi Black Metal que faire se peut : riffs assassins et pernicieux, blasts et voix criarde, on pense aux mélodies des groupes suédois plutôt que norvégiens et pourtant, sous ce déluge de fureur et de haine, une ambiance, plus riche qu'il n'y paraît se cache, tapie dans l'ombre et prête à frapper.



Car Wiegedood va choisir de ne rien faire comme tout le monde : plus agressif que les groupes les plus expérimentaux, moins sombre que Blut Aus Nord, plus intelligent que Dissection et enfin, tout aussi bon sans être aussi grandiloquent que peuvent l'être Deafheaven ou Alcest, les Belges tapent partout en même temps et réussissent à faire mal : accalmies bienvenues, mid tempo oppressant, violence salvatrice, moments de bravoure aussi beaux que sombres... À croire que nous tenons là le représentant parfait des différentes écoles du Black Metal actuel. Le son ample permet aux mélodies de se détacher, d'exister, comme sur l'incroyable première partie de "Kwaad Bloed" ou son solo évocateur mais aussi lors de la conclusion de "Swanesang", digne de l'une des plus belles compositions de Shining, froide et mélancolique. Et que dire du final offert par les trois Belges, glaçant de beauté, de force et de tristesse...



Avec 4 pistes pour environ 40 minutes de musique, De Doden Hebben Het Goet forme un bloc, une suite logique, une œuvre complète et puissante. Leur passé musical leur a permis de s'imprégner de leurs influences, de les absorber pour produire une masse sombre et rejetant pourtant de la lumière : aveuglante et froide. Riche et personnel, voilà comment définir ce disque qui inaugure, on l'espère tous profondément, une longue aventure tout aussi inspirée.



À cœur ouvert