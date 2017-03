À force de fouiner dans les souterrains musicaux on finit toujours par dénicher une petite pépite qui mérite alors d’être dévoilée au grand jour. Vorde fait partie de ces heureuses trouvailles. Avec ce premier album éponyme, les gars de Brooklyn nous soumettent à une vertigineuse descente aux enfers. Fermez les yeux et laissez-vous absorber par cette messe noire hypnotique.

Comme son nom l'indique, Hatewave ouvre les hostilités en s’immisçant dans nos oreilles par des nappes de synthé ténébreuses et énigmatiques. À noter le travail de la production qui a bien su insuffler une profondeur acoustique.Telle une spirale dépressive, la musique de Vorde nous aspire et jette le trouble avec ses sonorités nébuleuses. De toute cette noirceur, quelques passages aèrent les morceaux par des arpèges de hautes volées. En témoigne le baroque Transformations of the Vessel, titre plus spectaculaire voire dramatique de par ses mélodies et son style plus déclamé. À cela s'ajoute le chant en retrait de Aziel : geignements nasillards qui ne sont pas sans évoquer le timbre aussi particulier de Dagon (Inquisition) ou les expérimentations vocales d' Attila Csihar (Mayhem, Sunn O)))).

De manière générale, les compositions des grattes font preuve d'une grande richesse dans les harmonies. Sans se précipiter, les phrases musicales s'épanouissent subtilement avec une grande fluidité. Sur fond de complaintes sépulcrales, les riffs dissonants s'associent avec une batterie acharnée pour former une harmonieuse disharmonie. On a comme l'impression d’être confiné dans un non-lieu, captif d'une expérience sensorielle totalement hermétique à toute interprétation. Loin d'avoir pour effet de nous isoler ou de nous perdre, l'atmosphère retient et fascine par sa bizarrerie. Ce qui fait toute l'originalité de ce groupe, c'est justement ce sentiment de déséquilibre, cette sorte de démence que l'on ne parvient pas à identifier. En se gardant de partir dans tous les sens, la musique de Vorde se meut en ondoyant, emplissant la totalité de l'espace sonore dans une confusion éprouvante.

S'il y a bien au moins une chose qu'un groupe doit savoir faire passer, c'est sa propre conviction ; ce que Vorde communique parfaitement par sa capacité à canaliser et transmettre une énergie sans donner l'impression d'une artificialité dans les compositions. Adorateurs de groupes aux ambiances hallucinées et dérangeantes (Skaphe, Urfaust), Vorde est une œuvre déviante qui saura vous surprendre tant par son mysticisme que par sa force expressive.

Hatewave, Funeral Vortex