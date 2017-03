Biographie Originaire de Stockholm, Vivre Sa Vie est un quatuor de Screamo qui tire son nom d'une film de Godard de 1962 avec Anna Karina. Le combo sort une première démo en 2016, avant un split avec La Petite Mort et Young Moutain l'année d'après. Chronique 15.5 / 20

Demo ( 2016 ) Quoi de mieux que de Vivre Sa Vie ?

Parce qu’en dehors du film de Godard et un titre de Kaospilot, c’est aussi un combo Suédois qui officie entre Emo et Screamo, entre passion et introspection. Cette première démo, c’est la chrysalide d’un quatuor qui illustra la quête de lui-même en musique : les mots sont personnels, hurlés sur « War », comme une sorte d’exutoire : « I’ve hated myself for so long / It has to change ».



Effleurant la délicatesse de Vi Som Älskade Varandra Sa Mycket, mais s’enivrant de Drei Affen, Kaospilot, empruntant la fragilité de Suis La Lune ou la fraîcheur de Shirokuma, Vivre Sa Vie fait vibrer d’émotions ses cordes, crache sans malaise un mal-être qui s’essaie à être positif (« Sinking, Still Sinking »). Cette Demo pourtant ne doit pas qu’être source de maux : issue d’une école scandinave, elle brille d’une intensité qui adoucit la noirceur initiale. Epurée mais ne créant aucune sensation de vide, elle se révèle juste dans son ensemble, avec un son très propre malgré quelques variations intenses de rythme (« Together, always »). Il faudra donc compter avec une nouvelle sensation Suédoise dorénavant. Les pays nordiques n’avaient pas fini de nous mettre des claques, et ils semblent partis pour continuer.



« We’ve Got Each Other For Ever And Ever »