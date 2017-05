Biographie Realm Of Sacrifice, sorti en 2015, est l'acte de naissance de Vanum, qui rassemble en son sein deux figures du Black Metal américain : K. Morgan (Ash Borer, Predatory Light) et M. Rekevics (Fell Voices, Vilkacis, Vorde).

A peine deux ans après l'ep Burning Arrow enfonce le clou, enrichissant le son du duo de compositeurs d'une dimension épique. Chronique 16 / 20

1 commentaire ( 14 / 20 ).

). Burning Arrow ( 2017 ) La réalité est parfois cruelle pour les egos. Au détour de l’exploration attentive de la programmation d’un festival (le Roadburn, pour ne pas le citer) fatalement des groupes dont on n’avait jamais entendu parler accrochent notre oreille. Un peu fier de notre découverte on se met à faire quelques recherches sur ces « petits nouveaux » et… on se rend compte alors qu’on n’y était pas du tout. Il faut dire que Vanum, la formation en question, est en fait le fruit de la collaboration entre K. Morgan (Ash Borer, Predatory Light) et de M. Rekevics (Fell Voices, Vilkacis, Vorde). Pas tout à fait ce que l’on pourrait appeler des newbies donc.



« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface » écrivait Victor Hugo. Inutile d’essayer de chercher mieux, aucune autre formule ne réussira jamais à décrire plus justement la relation qui unit le titre de cet EP avec l’âme des morceaux qui le composent. Tournant le dos à l’obscurité et à la mélancolie pourtant constitutifs du Black Metal, Burning Arrow est évocateur d’une énergie triomphante portée par des soli épiques venant rompre blasts et tremolos frénétiques. Revenant comme des leitmotivs systématiques, ces passages réveillent l’âme du barbare conquérant qui sommeille au plus profond de notre mémoire épigénétique. Pour résumer de façon (un peu) caricaturale, Vanum, c’est un peu la grandiloquence et l’intensité dramatique de la Chevauchée des Walkyries qui rencontrerait la sauvagerie d’un Black à la Naðra ou à la Terzij de Horde.



Moins de deux ans après son premier album, Vanum revient avec EP quasiment expurgé de toute la mélancolie qui transparaissait du non bien nommé Realm Of Sacrifice. Avec ses mélodies en forme d’hymnes Burning Arrow tape dans le mille en proposant un imparable cocktail de violence et d’énergie positive. A écouter : Spring of Life Spring of Life