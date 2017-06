Biographie Twilight Force est un groupe de Power Metal Symphonique formé en 2011 en Suède. Les six membres s'inspirent ouvertement de l'Heroic Fantasy et qualifient leur musique d'Adventure Metal.

En 2014 paraît le premier album Tales Of Ancient Prophecies, signé chez Black Lodge Records. Le combo joue alors aux côtés de Gloryhammer et Sonata Arctica. Deux ans plus tard, c'est Heroes Of Mighty Magic qui voit le jour chez Nuclear Blast. Chronique 15.5 / 20

Heroes Of Mighty Magic ( 2016 ) A l'heure où ces lignes sont écrites, Twilight Force n'est pas encore considéré comme le meilleur groupe de Metal de tous les temps par 100% de la population mondiale. Metalorgie te propose donc un peu de propagande, avec 7 raisons (la 6eme va vous surprendre !) pour convaincre ton entourage que ces demi-dieux métalliques domineront un jour le monde de la musique.



# 1 : Les sommets de l’Épique

Twilight Force pratique un Power Metal dans la surenchère la plus absolue. Intro, puis couplet, puis refrain, en découvrant les titres pas à pas on a tout simplement le sentiment de gravir des marches de géant, vers une musique toujours plus exaltante à chaque mouvement. Le chant nous propulse vers des altitudes plus vertigineuses les unes que les autres (Flight Of The Sapphire Dragon !) avec une instrumentation toujours à cent à l'heure.



# 2 : Dans leurs paroles ça parle de dragons

Et pas que ! Tu veux chanter le pouvoir des étoiles, les batailles et guerriers valeureux avec ta plus belle voix Heavy ? Bien sûr, qui dirait non ? Alors va bosser avec le booklet sous les yeux (oui, surtout sous la douche). Et sans trop en dire, si tu aimes les histoires contées par de vieux papis..., pardon, par de vénérables sages des temps jadis, la fin d'album devrait te plaire pour ses traits narratifs.



# 3 : Twilight Force ou l'invention du Disney Metal

L'ensemble sonne en effet très très rose bonbon, ce grâce à des clochettes, chœurs et autres orchestrations qui donnent un corps tout particulier et hollywoodien à Heroes Of Mighty Magic. Tales Of Ancient Prophecies dévoilait déjà ce parti pris musical, et la production Nuclear Blast ne fait qu'enfoncer le clou quitte à dégouliner de kitsch. Après, c'est une question de goût, coller l'étiquette « Noël Metal » ou « Hobbit bourré Metal » est tout à fait possible également.



# 4 : Tous les morceaux sont des tubes absolus

To The Stars te foutrait presque les larmes aux yeux vues les montagnes russes multicolores avalées à pleine vitesse, tandis que les "Calling your name ! Calling your name !" te fouettent doucement le visage. Même si les lignes de chant peuvent parfois se ressembler, il y a forcément un refrain qui t'accrochera, à moins d'être un Prog Snob sans cœur. Et encore, on peut parier une guitare 7 cordes que tu l'ajouteras à ta playlist « Plaisirs coupables » si tu veux.



# 5 : Ecouter Twilight Force te confère un bonus de santé

Parce que c'est quand même sacrément la bonne humeur, et si Keepers Of Fate a tout de même une teinte mélancolique dans son chant et ses soli, des morceaux comme Powerwind, Flight Of The Sapphire Dragon, There And Back Again te filent une pêche incroyable. En même temps, avec une batterie sous stéroïdes, des claviers à gogo, du solo et du carillon, il ne faut pas en attendre moins.



# 6 : Ces mecs vivent dans un RPG

Ils savent que le ridicule ne tue pas, ils l'ont buté de leurs propres épées pour faire le bien sur Terre.



# 7 : C'est un poil redondant

Tu aimes une chanson ? Tu les aimeras toutes. Pas de changements drastiques au cours de l'opus, Twilight Force c'est un virus que tu choppes pour la vie, un syndrome de Stockholm à base de mélodies sautillantes et de sourire béat. En clair tu ne ressortiras peut-être pas plus intelligent(e) de cette heure d'écoute mais plus heureux(se) pour sûr. Et l'ignorance n'est-elle pas le secret du bonheur après tout ? Heroes Of Mighty Magic exige ainsi d'être rejoué en boucle, afin d'atteindre une bêtise extatique, une évasion totale jusqu'au monde merveilleux des elfes et des licornes.



Ne reste plus qu'à aller prêcher la bonne parole. A dos de dragon bien entendu.