Même si le revival thrash bat son plein, et malgré son patronyme, Trapped Under Ice n'a rien à voir avec la bande à James Hetfield et ne compte pas participer au retour en force des vestes à patches et des permanentes. Même si la déception doit être grande pour certains, il ne faudrait pas que ça puisse servir d'excuse pour passer à côté de ce qu'on peut appeler une des (si pas LA) révélations hardcore de l'année 2008. Rien que ça.

On ne pourra pourtant pas dire qu'on n'était pas prévenu, leur demo 5 titres sortie en 2007 n'était pas passée inaperçue, et ce malgré une production pour le moins mauvaise (la version CD de cet EP vous permettra d'ailleurs d'en juger, puisque les titres de la demo s'y retrouvent dans leur intégralité, et sans lifting sonore). Mais déjà, le cachet du groupe était bel et bien présent : une batterie dégoulinant de groove, au jeu simple mais prenant ; des riffs en provenance directe du New York des années 90, remis au goût du jour et à l'efficacité redoutable (école Crown of Thornz, Breakdown, voire même Biohazard...) ; et pour couronner le tout une voix arrachée, hargneuse, au flow parfois presque hip hop mais avec un côté émotionnel certain et peu courant dans ce genre de hardcore.

Sauf que cette fois, tout a été plus travaillé et directement pensé pour aller droit au but, sans insister des plombes sur le même riff, et c'est pas toujours plus mal. 6 titres, 10 minutes c'est tout ce qu'il leur faut pour vous emmener visiter les quartiers les plus réjouissants de Baltimore (le patelin où se déroule l'intrigue de la série The Wire pour donner une idée) à travers les textes sombres de leur chanteur. Ce feeling urbain est omniprésent, et sur le fond le frontman parvient à éviter les habituels clichés en la matière pour rendre compte avec force des expériences difficiles intimement liées à la vie dans ces milieux défavorisés. Avec pour seul constat : 'Stay cold', dans l'espoir de ne pas souffrir encore.

Mais à eux seuls tous ces ingrédients ne garantissaient en rien d'avoir à faire à une sortie majeure. Là où Trapped Under Ice fait la différence c'est dans son talent pour rendre ses compositions addictives et incroyablement dynamiques à l'aide de breaks assassins ("Half a Person"), de montées affolantes ("Stay Cold") et de singalongs fédérateurs ("Street Lights"). Dynamisme soutenu par le placement rythmique quelque peu inhabituel des parties vocales et par le dialogue qui s'installe entre ces dernières et les lignes de guitare. Sur ces points précis la formation du Maryland frappe très fort, et réussit de la sorte à se bâtir une identité bien marquée, indispensable pour se sortir de la masse, et se rendre reconnaissable au premier coup d'oreille.

Inutile d'en rajouter, si vous êtes amateur du genre, et qu'un miracle vous a fait ignorer la sortie de cet EP, ne perdez plus de temps et jetez-vous dessus. Reste maintenant à espérer que le phénomène du "pétard mouillé" ne vienne pas assombrir l'avenir de cette prometteuse formation, mais les deux titres enregistrés depuis, pour la sortie du split avec Dirty Money, se montrent déjà rassurants à cet égard.

Tracklist : 1. Half a Person ; 2. Stay Cold ; 3. Skeleton Heads ; 4. Street Lights ; 5. Brain Waves ; 6. Between the Sheets

