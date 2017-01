A trop regarder en arrière, on ne vit plus l'instant présent ni ceux à venir, on ressasse encore et encore les mêmes mélodies. Touché Amoré semble ici se lancer dans cette épique aventure musicale qui inclut remords, amertume et soupirs; qui laisse écroulé sur le sol, les larmes aux yeux, tout en se tournant en même temps vers un futur lumineux, comme d'autres le font depuis des années. Cliché ? Peut être à première vue, pourtant alors que le combo avait déjà tracé son chemin sur To The Beat Of A Dead Horse, la bande de Jeremy Bolm revient sur Parting the Sea Between Brightness and Me, fragment de vie et d'histoires.

Voguant au gré de ses envies, porté par un son que l'on peut rapprocher sans crainte de La Dispute et Pianos Become The Teeth, Touché Amoré a décidé de ne pas plier, de vivre même si le doute est omniprésent. Que les paroles s'accordent sur le thème de la musique ou du vécu, les Américains ne finissent pas de porter haut leurs sentiments, avec toute l'intensité de Defeater ("Pathfinder", "Crutch"). Touché Amoré ne se contente pas de jouer, les musiciens vivent leur musique avec sincérité, se posent la question de leur existence ("You often find yourself putting off everyone while finding comfort in other songs / To distract the fact that you’re actually disappearing" sur "Amends") tout en étant bercés par des rythmiques entraînantes ("Home Away From Here" ou "Uppers/Downers"). Parting the Sea Between Brightness and Me ne réfléchit pas sur un hypothétique futur, justifiant déjà son présent ("The Great Repetition") et expiant son passé ("Face Ghost").

Ce nouvel opus n'a pas à se cacher derrière ses prédécesseurs car même s'il manque peut être un titre du calibre de "Honest Sleep", Touché Amoré joue d'une main de maître, peaufinant ses mélodies à la manière d'un Pianos Become The Teeth ("Method Act") et concluant chaque titre dans un dernier soupir ("Face Ghost", "Condolences"). Sentiments exacerbés, poésie d'un dimanche d'automne pluvieux, Touché Amoré va au-delà des attentes, se rapprochant d'un Caravels par l'énergie dégagée et l'explosion du chanteur (Profitez-en pour écouter Floorboards si vous regrettez les 20 - trop courtes - minutes de Parting the Sea Between Brightness and Me!).



Mélodies éreintantes, hargne dévoilée et décharges émotionnelles via un frontman qui pousse jusqu'à l'extrême son phrasé, tradition musicale oblige : Touché Amoré sort donc un album peaufiné jusqu'à l'extrême, qui fera encore rayonner l'aura du quintet qui commençait à poindre sur To The Beat Of A Dead Horse. Là ou La Dispute manquait d'un zeste de souffle, Touché Amoré respire à plein poumons, le torse gonflé de fierté, ce qui donne lieu à des titres tel le mouvementé "Home Away From Here", d'une intensité envoutante. Convaincu ?

Condolences - Face Ghost - Home Away From Here