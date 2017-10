Ouais, c'est le moment de lâcher de l’énergie, de la fougue et de l’inspiration. Time For Energy l’a plutôt bien compris, déjà en sélectionnant ce blase explicite, ensuite en confectionnant son premier EP, enregistré en 2011 et sorti cette année. Un amalgame d’inspirations nineties des plus improbables sur le papier (Deftones, Envy, Glassjaw, Hatebreed, Arcturus, Billy Talent, Foo Fighters, entre autres) mais un résultat qui demeure assez cohérent, même si un poil bordélique et agaçant par endroits. Six titres plus ou moins bien agencés et animés par une certaine énergie hardcore, incontestablement, des premiers instants de Second Life aux ultimes secondes de It’s Time. Ceci malgré un chant clair assez déroutant, pas tout à fait assuré parfois et rappelant quelques heures du neo-metal peu glorieuses (Jack In A Box, My Dream). Un facteur qui en fera frissonner plus d’un, dans le mauvais sens du poil du terme.



Mais il serait bien dommage de s’arrêter là, tant la présence d’un groove deftonien reste flagrante et permanente (Behind, My Dream), sans occulter des hurlements écorchés et furax impressionnants, n’ayant pas à rougir aux côtés de ceux d’un Will Haven ou My Own Private Alaska par exemple. Alors oui, à l’écoute de ce premier objet on pourrait aisément penser que le groupe s’est quelque peu égaré en plein milieu des années 90, ingurgitant et digérant le meilleur, comme le pire. Dans l’optique d’un disque plus long, on serait presque tentés de conseiller aux bonhommes de faire un chouïa le tri dans leurs influences…



Dans tous les cas, les nantais affichent une volonté et une maîtrise de leurs instruments à toute épreuve (à constater en direct) et l’on reste forcément impatients de découvrir la suite. En attendant, il est temps de prendre le thé avec le diable.

Un EP qui s'écoute volontiers et se télécharge librement sur bandcamp.

Behind, The Devil Drinks Tea, It's Time.