Biographie Thorr's Hammer est un groupe éphémère monté par Stephen O'Malley (Sunn O))), Khanate) et Greg Anderson (Sunn O))), Goatsnake) rejoints par la jeune Norvégienne Runhild Gammelsæter au chant, alors agée de 17 ans et en échange aux Etats-Unis. Le groupe officie dans un Doom Death très gras et sombre et enregistre en l'espace des six semaines d'existence du groupe une demo ainsi que l'EP Dommedagsnatt. Lors de cette très courte période, deux concerts seulement ont été assurés par Thorr's Hammer, durant l'hiver 1994-1995; malgré tout, quelques concerts avec le line up originel ont eu lieu en 2009 au Supersonic Festival de Birmingham ainsi qu'en 2010 au Roadburn. Chronique 16 / 20

0 commentaire

Dommedagsnatt ( 1996 ) En 1996, quelques années après l'extinction prématurée du mouvement Grunge, dans la même région, une légende, plus sombre et bien moins connue, naissait. Tout fan de musique lourde connaît désormais les noms de Stephen O'Malley et Greg Anderson, membres fondateurs de Sunn O))). Mais c'est sur les traces de leurs premiers pas, à savoir Thorr's Hammer, que nous allons nous pencher ici même. Les deux guitaristes, aux côtés de la chanteuse Runhil Gammelsaeter ont en effet créé l'une des œuvres les plus jusqu'au boutiste qu'il vous sera donné d'entendre.



Trois titres, une vingtaine de minutes mais il n'en faut pas plus pour déclarer comme indispensable cet EP bardé ras la gueule de riffs et de gras. Le Death Doom du groupe va beaucoup plus loin que ses confrères de l'époque, plus lourd et plus violent que ne peut l'être quelque chose comme Disembowelment pour comparer deux formations proches chronologiquement parlant. Thorr's Hammer porte d'ailleurs très bien son nom : chaque accord, chaque coup de baguette, chaque hurlement résonne comme un coup de masse que l'on abat sur une peau de batterie distendue. Aujourd'hui encore, avec le recul, difficile de ne pas être impressionné par Dommedagsnatt et l'étrange ambiance qui s'en dégage, à mi-chemin entre la bande son d'une messe dévoyée et d'une bataille entre deux tribus barbares. Bien sûr, cette atmosphère doit beaucoup au chant de Runhil, parfois beau et froid comme la glace, souvent cruel et sauvage mais, surtout, incroyablement profond et puissant. J'en veux pour preuve "Norge" qui aura sans aucun doute inspiré une formation comme Subrosa. Si vous rajoutez à cela la patte O'Malley et Anderson, gage de qualité, de riffs diaboliques et de structures efficaces, vous obtenez un grand disque.



Dommedagsnatt n'est rien de plus qu'une clé de voûte, trop souvent oubliée malheureusement, du Death Doom pachydermique qui aura permis la naissance de groupes tels que Warhorse, Coffins et, fort logiquement, Burning Witch. En développant sur seulement trois titres une personnalité affirmée et des compositions aussi qualitatives, les deux futurs créateurs de Sunn O))) avaient déjà accomplis plus que bon nombre de musiciens. Heureusement pour nous, ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin.

A écouter : Si vous voulez comprendre le Doom d'aujourd'hui.