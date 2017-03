Biographie Né en 2009 de la rencontre des guitaristes George Harris (fils de Steve Harris, bassiste fondateur d'Iron Maiden) et Dan Wright, The Raven Age n'est devenu une formation à part entière qu'à partir de 2013 et des arrivées successives de Matt Cox (basse), Jai Patel (batterie) et Michael Burrough (chant).

Le groupe propose une musique très mélodique influencée par le Heavy Metal, le Metal progressif et le Metalcore et a l'occasion de tourner avec Iron Maiden, Mastodon, Gojira ou British Lion. Après un EP éponyme en 2014, The Raven Age s'apprête à sortir son premier album, Darkness Will Rise, dans le courant de l'année 2017. Chronique 13.5 / 20

0 commentaire

Darkness Will Rise ( 2017 ) Il aura fallu attendre un paquet d’années avant que The Raven Age nous offre un premier LP. Les morceaux qui figurent sur Darkness Will Rise ont été écrits et enregistrés, pour la plupart, à la même époque que ceux présents sur l’EP sorti en 2014, dont trois des quatre titres se retrouvent d’ailleurs sur l’album (The Death March, Eye Among The Blind, Angel In Disgrace). Il n’y a donc pas vraiment de surprise à l’heure de découvrir cet opus, qui voit le groupe britannique emprunter l’autoroute du Metal mélodique, régulièrement embouteillée et où le risque est grand de se retrouver à avancer au ralenti. Si l’efficacité et la qualité d’interprétation ne sont pas vraiment en cause sur ce disque, son manque d’aspérités et sa tendance à tourner un peu en rond lui confèrent une certaine lourdeur, frustrante au regard de ses points forts, bien réels. Il est en effet très difficile de rester captivant pendant 75 minutes (n’est-ce pas, Metallica), et le quintet en fait l’expérience sur Darkness Will Rise.



Si l’on peut saluer l’ambition générale du projet, il manque cependant encore de personnalité, voire de « défauts ». Oui, tout sonne très (trop) proprement chez The Raven Age, ce qui dessert le groupe sur la longueur d’un album qui recèle pourtant son lot de riffs tranchants et de moments épiques. Très influencés par la scène Metalcore, dont ils ont tout de même le bon goût d’éviter les pires clichés, George Harris et Dan Wright font preuve d’une grande efficacité sur le travail des mélodies et sur l’interaction entre les deux guitares. Servis par une rythmique solide, même si très généreuse sur la double pédale, fatigante à la longue, les compositions du duo ont la fâcheuse tendance à s’étaler sur plus de 6 minutes, diluant clairement leur intérêt (Trapped Within The Shadows, The Dying Embers of Life). En revanche, lorsque le groupe opte pour une approche plus hargneuse et viscérale, le résultat s’avère immédiatement plus convaincant, tel Age Of The Raven et son chant rageur. C’est également le cas sur le très réussi My Revenge, l’un des moments les plus intéressants et pertinents de l’album. Flirtant avec le Metal progressif à de nombreuses reprises (Eye Among The Blind, Salem’s Fate), The Raven Age démontre un certain savoir-faire dans l’exercice du changement de rythme, comme ces accélérations sur Winds Of Change ou la cavalcade de The Death March, sur lequel on pourrait presque entendre l’influence du géniteur de George Harris.



S’il souffre donc d’un manque de concision et d’une identité qui demande encore clairement à s’affirmer, Darkness Will Rise est porteur de grandes promesses pour un groupe dont le potentiel est indéniable et qui, chose cruciale, semble avoir le don de pondre des mélodies accrocheuses à la chaîne. Reste à trouver une direction qui les fera quitter l’autoroute à la prochaine sortie.