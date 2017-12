On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Chez moi ce quelque chose c'est The Guild. Ça y est, les adieux larmoyants sont finis, on va pouvoir parler musique avec Orb, dernier album en date du quintet de Knoxville. (La ville, pas Johnny. (Nan pas celui là, le gars des Jackass, mais suis un peu bordel !))

Baptême du feu pour eux avec cette première production. On y découvre un hybride de deathcore très froid, très méthodique, agrémenté de nombreux passages sludge à la Crowbar. Autant énoncé comme tel, le mélange peut surprendre, autant le résultat est au rendez-vous. The Guild joue beaucoup sur les alternances entre beatdowns et enchaînements sludge, quelques petits arpèges, par ci par là, le tout porté par un très bon growl dont on reparlera plus tard, et vous avez déjà un bon aperçu de ce à quoi l'album ressemble.

La basse est très présente dans le mix final et offre un son saturé médium qui porte littéralement les guitares. Quelques slaps savamment distillés ravissent les esgourdes à quelques moments clés et pallient ainsi aux guitares légèrement timides côté créativité. La batterie elle, simpl(ist)e, remplit correctement son rôle. Le chant quant à lui est vraiment excellent. Le placement est très bon, l'intention est présente comme il faut, et le bougre sait tenir la note diablement longtemps. Cette particularité est d'ailleurs utilisée à maintes reprises sur différents morceaux. Et c'est vrai que quand on a autant de souffle, autant mettre cette arme en avant.

Les compos sont elles, toutes inscrites dans ce style hybride de deathcore et sludge qu'ils ont choisi, et donc ont un coté indubitablement lourd et lancinant. Toutes ? Non. L'outro ma foi fort belle est une simple petite mélodie de guitare, et le morceau Orb est un petit récital pour piano qui devrait un jour ravir un réalisateur de film. Le thème sonne d'ailleurs familier pour je ne sais quelle raison, et le développement de ce dernier est absolument splendide et fou. Il est dommage d'ailleurs que le reste des compos ne bénéficie pas d'une telle profondeur artistique. Peut être qu'à essayer de ménager la chèvre et le chou, l'efficacité a été diminuée, ou que les musiciens ont préféré établir un "cahier des charges" qu'ils développeront par la suite.

Parmi les compos qui valent le coup d'oreille d'ailleurs on trouve Sovereign et Omnicrisis. La première car on ressent vraiment dans ses riffs toute l'influence qui est la leur, mélangée et condensée dans une chanson qui transpire de cette fusion à ma connaissance inédite. Encore une fois, mention honorable au chant sur celle-ci. La seconde car elle dégage un sentiment d'oppression, de contrition qui prend aux tripes, et c'est ce qu'on demande à la musique en général : de créer des émotions.

Un bon premier opus donc, qui pose des bonnes bases pour ce qui, espérons-le, deviendra les fondations d'une discographie riche. The Guild, a réussi à nous proposer quelque chose de personnel et maîtrisé, à eux maintenant de ne pas avoir peur d'y mettre toute la créativité dont ils disposent au service de leur musique.

Orb, Soverign, Omnicrisis