"Je ne suis pas fou..."

Après L'Appel de Cthulhu, The Great Old Ones nous transportent dans le froid des Montagnes Hallucinées. Déjà omniprésent dans le très encensé Al-Azif, l'univers de Howard Phillips Lovecraft englobe littéralement ce nouvel effort de par les différents monologues qu'ils comptent, servant à nous plonger un peu plus dans l'ambiance angoissante de cette nouvelle.

Au revoir R’lyeh et ses sombres eaux tentaculaires, place à l’Antarctique et son infini désert blanc. Ce choix des Montagnes Hallucinées, œuvre au tournant majeur dans la démythification de l'auteur Américain, montre la maturité dont fait déjà preuve ce jeune groupe qui, en plus de la prise de risque dû à la narration, s'est déjà remis en question. Cette périlleuse particularité de Tekeli-Li cache en réalité un choix dûment réfléchi. La preuve en est de sa pertinence avec la notoriété toujours croissante de The Great Old Ones hors de nos frontières, comme le démontre leur récent passage par Tilburg et son célèbre Roadburn Festival.



C'est Benjamin Guerry (chant et guitare) en personne qui vous guidera de sa voix sereine mais troublante à travers ce voyage glacial.

"Je ne suis pas fou. Je souhaite juste aujourd’hui prévenir le monde des horreurs indicibles qu’une nouvelle expédition dans ce désert blanc pourrait libérer..." Le professeur William Dyer, une éminence scientifique, tente d'empêcher un nouveau projet de recherche d'embarquer vers le cercle polaire Antarctique. Conscient que ses propos seront assimilés à de la folie, il va néanmoins s'efforcer de les raisonner en contant sa désolation passée.

"Nous arrivons à l’endroit où Lake et son équipe avaient dressé leur camp. Une décharge glaciale, plus intense que le froid ambiant qui me mord le visage, me traverse l’échine quand je vois les installations dévastées..." Antarctique, 1931. Une expédition géologique fit la découverte de fossiles inconnus mais, durant une violente tempête, perdit contact avec le reste de l'équipe. Dépêché sur place, Dyer fut frappé d'une vision morbide à son arrivée au camp.

"Les Choses Très Anciennes étaient restées endormies durant des millénaires, emprisonnées dans leur cercueil de glace..." Les fossiles s’avérèrent finalement être des créatures vivantes qui massacrèrent le groupe et son campement, emportant avec elles un homme que Dyer et un de ses étudiants vont tenter de retrouver. Ils se risquent alors par-delà les montagnes hallucinées, découvrant une mystérieuse cité de pierre cachée.

"L’horreur liée à nos découvertes ne nous arrêta pas dans notre quête de savoir. Pourtant nous avions compris que ces connaissances pouvaient amener l’Homme à sa perte, à sa chute..." Même la plus grande des sommités scientifiques, avec la certitude de la folie que représenterait la poursuite de cette exploration, ne pue s'empêcher de progresser aux tréfonds de cette cité cyclopéenne, inlassablement attiré par sa soif de savoir. "Tekeli-Li ! Tekeli-Li !" Surgit alors un Shoggoth, être informe asservi des Anciens du Necronomicon, qui se met à courser les deux hommes.

"Traversant ce dédale de couloirs impies, nous fuyons cette ineffable vision. Nous arrivons enfin à échapper à la détestable créature, nos corps saufs, mais nos âmes meurtries." Réussissant à échapper à la créature, les deux rescapés doivent alors se confronter à la funeste réalité de cette terrible découverte.



Les textes sont justement amenés et dispersés à travers trois morceaux, Je Ne Suis Pas Fou, Awakening et Behind The Mountains, n'apportant pas la moindre parcelle d'ombre à la musicalité de l'album. Un parfait équilibre rendant plus fascinante encore son immersion. S'il est vrai qu'à l'écoute, la narration est la grande surprise de cette œuvre, le groupe n'en a pour autant pas négligé son côté musical. Il s'est même perfectionné depuis Al-Azif, déjà particulièrement abouti.

Les chants se mêlent et se démêlent entre passages lourds, attestant de l'influence doom du sextuor, et accélérations stridentes (Antarctica). La double pédale stroboscopique fait face aux blasts glaciaux et leurs multiples variations de tempo. Le riffing, plus coloré, survole lointainement la froideur des longues instrumentations puis vient frapper sans crier gare, nous extrayant de ces nappes sonores lumineuses magistralement orchestrées par les trois guitares. Cette évolution, bien que minime, est plus claire une fois que l'on a assimilé le paysage de l'œuvre tirée du répertoire de Lovecraft. Ces multiples facettes sont valorisées par la production claire et soignée, à nouveau réalisée par Cyrille Gachet, qui semble depuis son dernier travail au côté de Year Of No Light avoir encore approfondi cette sonorité équivoque aux deux groupes.



À l'heure où Wolves In The Throne Room sème le trouble dans cette scène avec son album Celestite, The Great Old Ones se présente désormais comme une valeur sure, élevant le black metal à un niveau que peu d'autres ont su le faire. Chaque morceau s'imbrique parfaitement dans ce concept, ne faisait plus qu'un tout, enivrant, qui ne vous délivrera qu'à la toute fin de Behind The Mountains, vous laissant seul revenir à la réalité. On pourrait presque percevoir à l'écoute de l'album yeux clos la peinture de Jeff Grimal (chant et guitare) évoluer à chaque coup de pinceau. Cette toile dont les Girondins se sont servis pour illustrer Tekeli-Li, réalisation abstraite mais envoûtante qui se marie à merveille avec leur musique.



Plus de 70 ans après sa mort, H. P. Lovecraft ne cesse d'influencer le quatrième art et cette œuvre en est un hommage supplémentaire. Un héritage impérissable d'une nature incontrôlable et d'une folle civilisation cherchant à la maîtriser, qui se leurre et finit par se perdre dans ses entrailles infinies. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec son univers, vaste et preneur, il ne tient qu'à vous de le devenir à travers les nouvelles qui ont inspiré les Bordelais tout en écoutant leurs albums. Ainsi, leurs liaisons s'éclaireront d'elles-mêmes et vous vivrez réellement l'expérience The Great Old Ones.



"For our salvation, no expedition should return to Antarctica. Never !"





L'album s'écoute sur Bandcamp.

Tout pour la cohérence