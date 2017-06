Ce CD 3 titres a fait pas mal de bruit dès sa sortie car la France prend conscience de l'importance et du potentiel de la scène emo qui se met en place ces derniers temps... Tang est un digne représentant de la "french touch" dans ce domaine. L'auto-production dont bénéficie cette démo traîne irréductiblement derrière elle son lot d'inconvénients : un son pas assez précis, des instruments trop présents qui cachent en partie les autres... mais cependant, j'ai été agréablement surpris par la qualité correcte de celle-ci, surtout lors des passages clairs. En fait, j'irai même jusqu'à dire que dans le cas de Tang, l'auto production ajoute un avantage supplémentaire du fait de la coïncidence avec la musique. Je m'explique : à l'écoute de ces chansons, on sent tout de suite que la musique de Tang, bien que réfléchie, est très spontanée ; on passe très vite de la douceur à la colère et vice-versa. En ce sens, la production non arrondie et pas trop travaillée fait davantage ressortir le côté brut des sentiments, des réactions.

Tout cela transpire une réalité émotionnelle certaine et on ressent bien cette volonté de transmettre des sentiments, des pensées, un état, ne serait ce que par l'ambiance qui se dégage de ces 3 titres. Une ambiance mélancolique que l'on retrouve dans les passages les plus tristes et intimistes de Thursday (que ce soit dans les passages calmes ou dans les déchaînements emocore). Autre élément qui rappelle l'un des piliers de l'emocore : le chant de Xavier. Dans les 2 formations on retrouve souvent cette voix désespérée d'un homme qui semble abattu et les intonations sont parfois très proches.

Ce que personnellement j'apprécie beaucoup chez les Lillois, ce sont les parties claires qui sont absolument fabuleuses et magnifiques. Les intros sont vraiment très prenantes et remplissent à merveille leur rôle qui est de nous faire rentrer en douceur dans l'ambiance pour mieux faire ressortir l'intensité de la colère quand la musique explose. Les 2 guitares claires qui s'entrelacent ajoutent un plus à l'harmonie et à la mélodie. Il y a un véritable travail de recherche dans la composition de ces riffs qui sont admirablement exécutés même si je trouve qu'ils ressemblent parfois vraiment trop à certains de Thursday (le break calme vers la fin de "She Died In June" me fait penser à celui de "Paris In Flames", l'intro de "Sundown Camp" ressemble à celle de "Autobiography Of a Nation", le break au début d' "Afterburner" est assez similaire à celui de "Cross Out The Eyes" et celui à la fin de cette même chanson est à deux doigts d'être le même que celui dans "How Long Is The Night"). Enfin, ce ne sont peut être là que des coïncidences?

Les parties plus "bruyantes" qui présentent des guitares au son crunch sans être agressives sont je pense moins recherchées. Cependant, elles ne sont pas mauvaises du tout et sont mêmes nécessaires à la musique de Tang car les moments 'durs' donnent de l'intensité à l'émotion.

Pour résumer, je dirais que le groupe nordiste présente de vrais atouts comme ses mélodies claires et sa capacité à insuffler de l'émotion et une ambiance particulière à sa musique ; une musique vraiment mature qui serait franchement excellente si elle bénéficiait d'une meilleure production et d'un travail d'écriture un peu plus approfondi au niveau des parties emocore. La voix semble également parfois un peu trop fragile quand ça gueule trop. J'attends avec impatience la suite car avec encore plus d'expérience et de pratique, le prochain album risque de franchement assurer !

