Après la semi-déception de l’éponyme, Taking Back Sunday revient avec Happiness Is et un line-up qui semble se stabiliser avec les musiciens déjà présents sur Tell All Your Friends. Entre-temps, le combo s’est offert un changement de label (byebye Warner / Interscope, bievenue chez Hopeless Records qui gère également Silverstein, Yellowcard, Enter Shikari ou Guttermouth) et le producteur Mike Sapone (MC Lars, Brand New et les premiers TBS). Une légère évolution autour de leur musique, reste à voir si l’impact se fera ressentir sur ce nouvel album.

Un rapide coup d’oeil sur le tracklist et les éternels 11 titres annoncent le nouveau cycle Happiness Is. Peut-on faire le rapport entre Tell All Your Friends et « They Don’t Have Any Friends » et ainsi entrevoir un retour aux sources ?

On retrouve des titres assez directs, « Stood a Chance » ou « They Don’t Have Any Friends », avec des rythmiques rock ne reniant pas « Sink Into Me » ou « Liar (it takes one to know one) ». Qualitativement parlant, un rapide survol de ce disque permet déjà de discerner des contours plus agréables que Taking Back Sunday, un peu plus proches de New Again. La poignée de titres du précédent opus se transforme en suite d’accords séduisants et enjôleurs. Il faut dire que « Flicker, Fade » pouvait laisser douter de l’intérêt d’Happiness Is : clip assez classique, construction du morceau s’inscrivant dans les purs standards du genre (quelques choeurs, une envolée lors du refrain avec une dernière minute qui pourrait rappeler légèrement la tournure globale prise par My Chemical Romance sur ses derniers opus). Heureusement, on ne s’arrêtera pas à cela pour se forger un avis sur Happiness Is : la séduisante « Better Homes and Gardens » se révèle quasi parfaite alors qu’elle reprend, sur le papier, ce qui faisait défaut sur l’éponyme. Il en est de même pour « Like You Do » et « We Were Younger Then » qui s’inscrivent toujours dans ce registre pop mais avec plus d’efficacité que précédemment.



Toutefois, Taking Back Sunday sait toujours user et abuser de facilité : « All the Way », tube pop-rock radiophonique ultra-calibré fait pâle figure face à « Beat Up Car » ou « It Takes More » et leurs aspects plus emorock (tempo plus varié, utilisation de plusieurs lignes vocales, …). Il est fort dommage que les Américains alternent revival rock et sensations plus FM alors que ce sont les dernières qui peinent à convaincre. Ce n’est pas la prise de position musicale qui est critiquable, mais bien le fait que les morceaux les plus accessibles sont globalement les moins intéressants d’Happiness Is.



Même si on tape toujours dans un emo rock à midinettes, Happiness Is rehausse la barre suite à la demi-déconvenue de l’éponyme. Heureusement qu’au final Taking Back Sunday ne se prend pas la tête et assume complètement cet aspect de sa musique, parce que le combo s’en sort plus qu’honorablement.

Like You Do - We Were Younger Then