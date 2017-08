Après un enthousiasmant split enregistré en début d’année en compagnie de l’Homme Puma, Sugartown Cabaret avait pris rendez-vous à la croisée des ogives avec un message clair: "If you’re looking for trouble you came to the right place".

Riffs alarm(istes) en éclaireur et batterie sulfureuse au sillon, Sugartown Cabaret s’enfonce au coeur de sa première nuit, sous un concert de guitares criardes soutenues par une basse prompte à s’engouffrer dans la moindre brèche. Car avec ou sans carte, les caennais montrent qu’ils sont bien décidés à y aller. "Now I have to go to show them I can". Entraîné par un frontman tumultueux et bouillonnant, STC redonne donc à apprécier son phrasé punché (on se souvient du corrosif "Two Days Only"), décollant les planches par sa capacité à s’engager dans les chemins les plus sauvages (en atteste le break rockin’ your face de "Be Slacked" ou la prise d’espace quasi punk hardcore dans l’entame de "All The Same She Said"), revenant sans cesse à la charge pour trouver la place en équilibre, à la frontière du chant et du cri.

Conquérant et épaulé par les assauts incessants des 6 cordes, The First Time I Lost The Road Map se démarque ainsi du reste des productions du genre par un travail minutieux des guitares, qui juxtaposent traînées de poudre et pluies acides. La boussole fixée sur une tabulation aiguë, le quintet détend alors ses cordons, chahute les éléments et malmène sa partition pour livrer une autre part de son identité ("Assis à regarder" et son pont vaporeux duquel vient choir la complainte d’une trompette). Et c’est là, la force de ce premier album, de laisser sur le bord de la route les stéréotypes du mouvement au profit d’une arborescence sonore désireuse d’affronter le trouble. Sugartown atteint alors le paroxysme de son inspiration, ébréchant le carcan des minutes pour trouver la voix lactée au bout d’efforts progressifs/post ("Interlude ?", "Mai")

En perdant sa carte, Sugartown Cabaret à gagné en liberté, s'offrant à présent la possibilité d'élaborer son emo au gré de son imagination. Ce nouveau champs d’investigation ouvert, l’application (caractérisée par un bel artwork) et l’audace en découlant, Sugartown Cabaret a désormais toute la latitude pour ne plus suivre d’autre itinéraire que celui qu’il aura tracé.

En écoute sur myspace.

"Mai", "Be Slacked", "Assis, A Regarder"