Biographie Stupid Karaté est un groupe de Punk, originaire de Lille dans lequel on peut croiser des anciens ou actuels membres de Mörse (Lille), Menace (Bayonne), Sons of O'Flaherty (Vannes). Un premier ep éponyme sort fin 2016. Chronique 3.5 / 5

Stupid Karaté ( 2016 ) Immédiatement, Stupid Karaté m’a fait penser à Dla Coke et Des Putes, donc autant dire que le bon goût ne semblait pas de mise. Et puis bon, cette sensation pouvait se retrouver confortée par les titres des différentes compos (« Smells Like Piss Spirit » ou « Drug Free Schools For Me »), choisis avec soin pour forniquer avec les quelques minutes qui leurs sont dédiées. Un menu alléchant à première vue.



Bon, vous avez déjà entendu du Punk ? Là, c’est pareil, c’est binaire par moment, efficace et volontairement pas à prendre au sérieux (« I’ve Got the Curved Edge »). La référence formulée à Dla Coke et des Putes est sur le fond, car sur la forme, Stupid Karaté est moins violent, moins gras et surtout avec un chant plus Punk que Powerviolence / Grind, même si on retrouve un esprit potache et de multiples références placées (Servietsky, Britney Spears, Cobra, …), alors même qu’une reprise de The Undertones vient finir le tout (qui gagne quelques bpm au passage). On aimera facilement si le bon esprit et l’efficacité sont des mots qui vous touchent au coeur, moins si l’on recherche quelque chose de profondément spirituel et social.

Alors Stupid Karaté ne pouvait pas mieux porter son nom. Punk potache largement inspiré par les années 80’s (toutefois bien loin sur le papier de Ninja Wolf), le combo joue du fun, sans chercher à complexifier l’ensemble. Mais pour autant, Stupid Karaté aborde certains faits d’actualité (« Harambe’s Revenge »), maniant le troisième degré comme Chuck Norris distribue les mandales. Fun. A écouter : Si Cobra est votre film favori ! Si Cobra est votre film favori !