Biographie Né en 2013 de la rencontre entre trois étudiants ingénieurs du son, Storm Orchestra accouche rapidement d'un premier EP intitulé So?. Influencé notamment par Arctic Monkeys ou Royal Blood, le trio garde également dans un coin de sa tête des groupes des années 60 et 70 comme Led Zeppelin ou le MC5. En 2017, un deuxième EP, Bite The Bullet, permet au groupe de décrocher le prix Sacem/Zebrock. Chronique 3.5 / 5

0 commentaire

Bite The Bullet ( 2017 ) A la première écoute, Bite The Bullet nous ramène une bonne douzaine d’années en arrière, à une époque où les groupes en « The » déferlaient sur nous les uns après les autres. The White Stripes, The Black Keys, The Hives, The Strokes… Tous semblaient avoir en commun un amour sincère du Rock (et du Blues), profitant d’un revival qui, s’il a fini par tourner en rond, a tout de même nourri au sein toute une génération de musiciens qui, aujourd’hui encore, voient la vie en binaire. Si Storm Orchestra a fait l’économie du « The », comme sa principale influence, Arctic Monkeys, c’est d’ailleurs peut-être pour ne pas se voir ranger d’office dans une case dont il serait difficile de sortir. Ils évoluent parfois sur un parcours balisé (Blown), mais le trio fait également preuve d’un certain sens de l’aventure.



Survival, qui convie un piano et un rappeur (Crazy Joe), l’illustre bien et s’avère plutôt réussi, le groupe n’oubliant jamais que le plus important est de conserver l’énergie Rock du morceau. Présente sur leur précédent EP, When I Touch Your a été revue et corrigée, resserrée et affutée, pour une indéniable efficacité. Il faut dire que depuis leur premier enregistrement, So?, les trois ingénieurs du son de formation ont travaillé sur l’identité sonore qu’ils souhaitaient donner à leur musique, livrant une production chaleureuse, même si le manque de « défauts » de Bite The Bullet à cet égard laisse par moments l’impression d’une trop grande propreté.



Faisant la cour aux reines de l’âge de pierre, El Tyrano est certainement le plus bel exemple, sur cet EP, du potentiel de Storm Orchestra. Un morceau sur lequel les influences des Français, de Muse à Royal Blood, viennent souligner leur personnalité. Une dynamique sur laquelle on espère sincèrement les voir continuer, avec la même fougue et la volonté de suivre leur propre voie.