Biographie Solar Temple est un duo Black Atmosphérique venu des Pays-Bas. Constitué par O et M, le groupe ne laisse filtrer aucune info si ce n'est une première démo, Rays Of Brillance, parue chez Fallen Empire Records et Haeresis Noviomagi. Chronique 3.5 / 5

Rays Of Brilliance ( 2017 ) Inconnus au bataillon et visiblement amateurs d'un anonymat complet, les deux géniteurs de Solar Temple lâchent une démo fort prometteuse avec ce Rays Of Brillance déjà empreint d'une forte personnalité.



Le duo avance masqué. Production plutôt opaque, Solar Temple se cache derrière un riffing hypnotique, à première vue monotone. Il faudra creuser un peu plus profond pour distinguer les notes à peine lâchées, à la dérobée derrière des blasts en continu. L'unique titre ne se livre pas tout de suite et demande à être exploré. Là, juste là se trouvent ces bribes de voix évanescentes, cette guitare et cette basse qui opèrent dans l'ombre.

Solar Temple n'évoque pas les paysage habituels du genre, égarant son auditeur dans des contrées étranges et sans formes à l'aide de ces guitares claires au milieu de la pièce. Pas de froid mordant ni d'enfer terrifiant, ces quelques notes molles et mineures suffisent à semer un léger malaise abstrait. Faites brûler l'encens et fermez les yeux.



En fait, Rays Of Brilliance est un exemple de Black Metal non-violent. Les cris y sont bannis, la batterie étouffée de toute percée impromptue pour laisser place à une musique coulant comme un flot imperturbable. Solar Temple s'installe dans la longueur, invitant au trip, à l'immersion par la répétition continuelle de quelques lignes de guitares. Un peu comme chez Sleep par exemple, l'usure du riff jusqu'à l'os fait tout le travail, ou ennuie profondément c'est selon. Deux mouvements, des cordes claires ici et là, nos Néerlandais pratiquent un minimalisme évident qui rend immédiatement mémorable cette première offrande de quinze minutes.



Black fantomatique, psyché, atmosphérique sans virer dans la facilité, le duo semble armé pour l'avenir. Fallen Empire Records tire une nouvelle fois de son chapeau un groupe à suivre de près. L'album est en écoute et en téléchargement à prix libre sur Bandcamp.