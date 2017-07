Premier LP du combo anglais succédant à deux EPs (Let the Transmitting Begin en 2002 puis How May I Help You? la même année), The Trees are dead&dried out, wait for something wild, que l'on raccourcira en TTAD&DOWFSW pour des raisons d'hygiène évidentes, sort en 2003, seulement quelques mois après deux EPs plutôt brillants. C'est donc surfant sur une mini hype toute méritée que le groupe bénéficiera de l'expertise et du soutien de plusieurs acteurs du milieu : Colin Richardson au mix (Slipknot, Machine Head), et Killswitch Engage, Anthrax ou encore Primus pour ce qui est des premières parties de tournées.



Reprenant quelques titres issus de leurs premiers EPs et démos, ce premier album studio nous propose quatorze pistes, soit une heure de cheminement tortueux entre prog, mathcore et hardcore, très varié, compact au possible, affichant une liberté artistique à toute épreuve, avec à l'arrivée, et c'était pas évident sur le papier, une bonne grosse claque dans la gueule. Ni plus ni moins.



Si certains regretteront à la sortie de cet album le petit côté brouillon et rentre dedans initialement présent sur les EPs, abandonné au profit d'une meilleure lisibilité (merci la prod), on retrouve néanmoins toutes les spécificités développées jusque là : un son massif, une technique hallucinante, la dualité et l'omniprésence des deux front-man, et une certaine décomplexion face à un panel de styles pas forcément faciles à maîtriser.

Le début de l'album est méchamment catchy, et on reste admiratif devant les lignes de slap et la rythmique parfaites de Scent of the Obscene, très fusion dans l'esprit, les riffs déstructurés de Pussyfoot ou les changements de signature de Hold My Finger.

Tapping, slap, breaks à gogo, polyrythmie, c'est une performance technique assez évidente tout au long de l'album, rien n'est laissé au hasard et tout est parfaitement maîtrisé. Et même lorsqu'ils sont sur le point d'en faire un peu trop, Sikth parvient à calmer le jeu, agrémentant à quelques endroits bien sentis d'une nappe atmosphérique (Can't we all dream), un piano mélancolique (Emerson part one & two) ou tout autre moyen d'aérer un album qui aurait pu être indigeste de bout en bout.

Le propos de l'album mélange sentiments et considérations d'une jeunesse en perdition, histoires débiles et abstractions diverses, le tout mis en scène par deux voix très distinctes, la première (Mikee) complètement schizophrène, donnant la parole à un éventail impressionnant de personnages hauts en couleur, bien souvent dérangés, et la deuxième (Justin), complétant le côté hardcore et les parties chant clair. Même si le résultat est parfois maladroit ou trop poussif, ce ping-pong incessant entre les deux chanteurs réussit la plupart du temps à instaurer une ambiance et une patte artistique très intéressante (Tupelo par exemple, reprise de Nick Cave, When will the forest speak, ou How may I help you).



Le combo anglais nous livre avec ce TTAD&DOWFSW une performance éblouissante, si l'on considère la jeunesse du groupe, qui ne manque pas de fougue ni de réalisme musical. Un très bon album qui passe toujours aussi bien plus de dix ans après. Varié, coloré, très technique et méchamment groovy, indispensable pour tout amateur de fusion ou de djent qui aime qu'on sorte (un peu) des sentiers classiques. Un album qui a énormément compté pour la scène "Djent" d'aujourd'hui.



Scent of the Obscene, Tupelo, Pussyfoot, How May I Help You?