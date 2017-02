Biographie Self Inflikted est un groupe de Death Metal né à Toulouse en 2011. Après plusieurs changement de line-up, la formation se stabilise fin 2012 et compte parmi ses rangs deux chanteurs pour apporter une plus grande puissance vocale.



Après 6 mois de formation, le groupe part enregistrer Abused, son premier EP, mettant en avant les capacités du groupe à jouer un Death Metal à la fois efficace et éclectique.



A l'issue de l'enregistrement, Ben (chant) doit faire face à des obligations familiales et quitte Self Inflikted, désormais constitué de quatre musiciens.

Quelques changements de line-up plus tard et il ne reste plus qu'un membre du groupe (Alex), qui compose L'Echec, paru début 2017. Chroniques L'Échec Abused 14 / 20

L'Échec ( 2017 ) Ce deuxième effort de Self Inflikted est le fruit de la persévérance. Composé par Alex, dernier membre du quatuor originel, L'Echec confirme les espoirs de Abused paru trois ans et demi plus tôt.



Arpentant toujours les terres chaotiques du Death Metal, les cinq titres de l'EP témoignent d'une évolution favorable au projet, avec au premier plan un son soigné et rendant parfaitement justice aux compos. Alors qu'Abused en son temps arborait une prod' plus modeste et raw, L'Echec peut se targuer de s'être hissé au niveau des grosses machines. Facile donc de suivre avec attention la basse massive et musclée qui vient asseoir les rythmiques et gonfler les soli ; même chose pour la batterie qui a gagné en poids et en justesse dans le mix.

Plus de corps pour Self Inflikted, et plus d'âme aussi. Si le Death groovy nourri de mélodies (dans l'esprit Kataklysm ou At The Gates par exemple) est toujours en ligne de mire, les incartades sont plus fréquentes. Chaque morceau parvient à ménager sa proie par des accalmies bienvenues, permettant d'aérer l'ensemble, d'éviter l'ennui ou l'overdose de violence.



En effet, Requiem laisse place à quelques cordes claires, un break puis un solo dans des gammes proches de celles affectionnées par Animals As Leaders. Sur Just Fuck!, on trouvera un final plus atmosphérique, dû principalement à des claviers rappelant Septic Flesh pour ses ambiances teintées de cuivres et ses rythmiques martiales. Quant à This Is Self Inflikted, ultime piste de l'opus, on se surprendra à n'y entendre que du piano, certes joué avec force sur les accords graves et mettant en exergue des harmonies plutôt inquiétantes, mais enfin voilà une conclusion peu habituelle pour le genre.

Contrebalancée de la sorte par ces passages plus doux, la hargne du chant et des instruments n'en ressort que décuplée. Pas de pitié sur le titre éponyme et son ouverture directe, assénant au bout de quelques secondes moult coups de massue et un riff en moulinets pas des plus originaux mais tout bonnement efficace et accrocheur. L'Echec se paye d'ailleurs le luxe d'un chant en français assez réussi, malgré la difficile tâche de sonner crédible dans la langue de Molière. Spit My Hate peut également se vanter de faire le ménage avec talent par son alternance de voix en growl et en cris, superposés sur des lignes mélodiques bien placées auxquelles succéderont des hurlements d'agonie en conclusion.



Les ombres au tableau sont assez rares sur ce nouvel ouvrage, et s'il fallait être tatillon on pourrait relever une certaine ressemblance entre les riffs, mais rien de bien méchant. L'Echec reste quoi qu'il arrive une sortie fort honorable, preuve d'un groupe qui grandit et se construit peu à peu. Il faudra un peu de patience avant une nouvelle offrande car Self Inflikted a annoncé un hiatus, patience donc d'ici un (possible) premier album.

L'album est en écoute sur bandcamp. A écouter : Requiem, Spit My Hate Requiem, Spit My Hate 3.5 / 5

Abused ( 2013 ) On dit souvent que les premières impressions sont toujours les meilleures ; vierges de toute attente et de tout préjugé, seul notre ressenti nous guide et façonne notre esprit. Fait avéré ou non, il est clair en tout cas que Self Inflikted a misé sur l’impact de son EP initial, à juste titre, pour se faire un trou parmi les formations Death actuelles. Pour se faire, le combo venu du Sud-Ouest expose à son auditoire un arsenal sonore que l’on sent déjà assis et bien rôdé. La vitesse et la brutalité sont à l’avant-garde, déclinées en riffs effilés et soli fréquents, en percussions lourdes appuyant une rythmique globalement partagée entre le groovy et l’hyperactivité (« My Funeral » donnant une certaine idée de la chose). Les voix viennent alors compléter l’ensemble de growls et screams habités que ne rejetteraient pas des formations plus aguerries. La prod’ de son côté sert plutôt bien notre quintet et accouche d’un son un rien rétro au grain tranchant et acéré, rupture avec certaines tendances modernes qui occultent une dimension organique bien présente ici. L’ensemble est cohérent, solidement agencé et attrayant, si bien qu’une grande partie des fans de Death Metal sauront y trouver leur compte, à leur manière. Car si Self Inflikted retient l’attention, c’est qu’il sait se montre fédérateur et piocher quelques bribes de Death Mélodique à travers ses soli (« Loneliness »), saisir à bras le corps la folle furie du Brutal Death, tout en alternant pas mal de plans intéressants. Le groupe opère une brève synthèse du style à travers ses morceaux mais établit aussi ses propres règles, sa touche personnelle se glisse sur chaque piste et fait son effet. Self Inflikted ne met pas longtemps à accrocher l’auditeur car relativement accessible et entraînant ; le groupe ne se cloisonne pas et peut attirer divers amateurs d’extrême par le déchaînement de chaque musicien, déployant une énergie contagieuse que l’on aime retrouver à chaque nouvelle écoute. Enregistré six mois seulement après leur formation, le premier EP de ces cinq toulousains constitue un départ encourageant, un gage de qualité que l’on aimerait voir se prolonger dans les années à venir. Ces quatre titres de bonne facture (qui ne manqueront sans doute pas de prendre tout leur sens en live) espérons-le en appelleront d’autres prochainement. Ecoute, album physique ou digital (en name your price) dispos sur bandcamp.