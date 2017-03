Biographie Scale The Summit s’est formé en 2004 à Houston au Texas autour de Chris Letchford et Travis Levrier tous deux guitaristes de talent. Proposant un Metal Instrumental très progressif largement inspiré de Between The Buried And Me et Dream Theater, baptisant leur style de “Adventure Metal”. Le groupe propose des compositions tout en nuances, libres et créatives. Leur premier album intitulé Monument leur permet de signer chez Prosthetic Records et de gagner suffisamment de notoriété pour participer au Progressive Nation 2009, une tournée en compagnie de Dream Theater et de Zappa Plays Zappa. Chronique 15 / 20

V ( 2015 ) Depuis leurs débuts, les Texans de Scale The Summit ont réussi à se trouver une place dans le milieu du Metal Progressif Instrumental. C’est en grande partie dû à l’identité sonore si particulière qui les caractérise. The Migration avait été une belle surprise et avait même réussi à se tailler une 131e place dans les charts américains, c’est maintenant au tour de V de prendre la relève.



La musique de Scale The Summit est un rayon de soleil. Légère et agréable, elle a ce pouvoir de mettre de bonne humeur et d’illuminer une journée. Mise en valeur par le talent des musiciens, on retrouve une fois encore cette douceur si caractéristique dans V. Au travers de tapping virevoltants ou d’arpèges en son clair, la sauce prend et permet de développer une ambiance chaleureuse tout au long de l’album. Les polyrythmies ne sont pas ici un moyen de nous faire perdre nos repères mais plutôt de proposer des couleurs inédites qui viennent soutenir la toile globale à l’image de The Isle Of Mull, création pleine d’intelligence et de rebondissements.

Les mélodies de la guitare et de la basse établissent un dialogue riche de variations. Utilisé avec finesse et intelligence, ils se complètent sans jamais se vampiriser. La nouvelle vague du Metal Progressif Instrumental est prolifique et pourtant Scale The Summit parvient à marquer son identité grâce à cet échange de haute volée. Soria Moria est un parfait exemple de ce que l’un et l’autre s’apportent mutuellement, comme dans un couple lorsque l’un finit les phrases de l’autre.

Malgré la qualité évidente des compositions on note toutefois qu’elles évoluent en permanence sur le même registre. Si le groupe réfère à sa musique en la qualifiant d’”Adventure Metal”, on est tout de même au regret de constater que peu de changements significatifs sont à noter durant le voyage. Les morceaux suivent un schéma similaire ce qui s’oppose au choix de l’instrumental qui montre une volonté de sortir de la construction classique couplet-refrain qui est la base de la musique actuelle.

V souffre de la comparaison avec d’autres leaders du genre à l’image d’Animals As Leaders qui évolue dans une démarche beaucoup plus expérimentale. On peut regretter le manque de diversité qui conduit inévitablement à un décrochage, une perte d’attention dommageable et en parfaite contradiction avec le talent indubitable des instrumentistes.



V est une bonne création de Scale The Summit avec ce que cela comporte de défauts ainsi que de qualités. Loin d’égaler la folie d’un Gorod par exemple, on retrouve néanmoins la pâte si agréable propre au groupe. Pourtant il manque encore quelque chose, cette petite graine de folie qui finirait d’installer le groupe parmi les leaders d’un genre en perpétuelle transformation.

A écouter : The Isle Of Mull - Soria Moria The Isle Of Mull - Soria Moria