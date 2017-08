Biographie A la veille de l’an 2000, Sabaton est né dans les froides contrées suédoises avec pour ambition de rendre hommage aux actes de bravoure des soldats dans les conflits armés du monde entier. Le concept aussi simple qu’efficace se développe dans un Power Metal aux accents épiques. Réputés pour leurs prestations en live, le quintet est aujourd’hui devenu un groupe incontournable, récompensé à de nombreuses reprises par Metal Hammer. Après de nombreux changements de line-up il ne reste que Joakim Brodén (chant) et Pär Sundström (basse) des membres originaux, mais l’esprit et la bonne humeur propre à l’identité de Sabaton reste inchangée. Chronique 13 / 20

). The Last Stand ( 2016 ) Salut fiston. Tu as bien grandi depuis la dernière fois … si je me rappelle bien t’étais pas plus haut que trois pommes. Comment ? Tu veux que je te raconte une histoire ? Bon d’accord, mais cette fois ce ne sera pas ces vieux bouquins qui sentent le moisi et qui traînent dans le grenier. Aujourd’hui mon grand, tu deviens un homme et pour cela je vais te raconter mes aventures. Je vais te raconter comment, avec les 5 gaillards de Sabaton je me suis retrouvé au cœur des plus épiques des batailles. On a été des Heroes, mais la guerre tu sais, c’est pas marrant des fois on se retrouve seul face à ses ennemis, rongé par ses propres démons et par la peur mais avec dans le cœur à chaque fois le courage qui hurle les chants de The Last Stand. Prends donc une chaise, tu vas en avoir besoin.



J’ai été spartiate, serbe, écossais, américain, anglais, suisse, russe, japonais, australien … j’ai été dans d’innombrables conflits. J’ai vu mes camarades mourir par centaines. Mais je ne regrette rien. Ces combats étaient justes, on se battait pour nos foyers, pour que nos enfants puissent vivre libres et heureux, comme toi. Et si cela devait impliquer de sacrifier nos vies pour cela, alors nous l’avons fait de bon cœur. Bien sûr on était rongés par la peur, celle de ne pas savoir si demain on verrait le soleil se lever ou si on serait en train de bouffer les pissenlits par la racine, mais on a continué, avec la musique de Sabaton dans nos oreilles. Ces types c’était quelque chose … avec quelques accords simples, un refrain que tu chantes à te faire péter les cordes vocales ils te synthétisent les plus grands moments de l’Histoire guerrière pour t’aider à faire front. Jamais aucun professeur ne te dira ces choses-là, personne ne te dira que la bravoure fait partie de l’Homme depuis toujours au même titre que la haine et le désespoir qui sont la source de tous ces conflits encore aujourd’hui.



Tu vas me dire que je suis vieux et que j’invente n’importe quoi, mais laisse-moi te dire une bonne chose : Sabaton je les connais depuis le début. C’est vrai, je les ai vus dans de meilleures passes que maintenant. Ce sont des humains eux aussi, parfois ils manquent d’énergie, les tempos se ralentissent. On entend plus autant la machine de la double pédale qui mitraillait sauvagement, les brouillards de synthés anesthésient parfois nos nerfs (Blood of Bannockburn), mais même avec ça tu vas ressentir leur force. Shiroyama par exemple fait partie de ces instants de bravoure qui résonnent dans ton âme avec la force d’un tank lancé à pleine vitesse. Pourtant c’est vrai que The Last Stand n’est pas au niveau de ces Heroes qui ont rempli notre cœur d’admiration. Ne te méprends pas, je ne dis pas que tout est à jeter, mais j’ai connu plus grand frisson. Ce sont néanmoins des chants qui ont du sens, qui portent malgré tout. C’est ça qui les rend unique, ce pouvoir qu’ils ont de rassembler sous la même bannière, de faire des mélodies qui te font prendre les armes. Tu sais, tu ne seras pas obligé de te battre pour ton pays, avec un peu de chance tu ne connaîtras jamais la guerre, mais tu vas quand même te battre dans la vie … et pour t’y préparer, personne ne t’aidera mieux que ces gaillards.



Je vois dans tes yeux que tu ne me crois pas, laisse-moi t’expliquer un peu mieux. Sabaton ça a toujours été comme ça, c’est pas aujourd’hui que ça va changer. Rien de nouveau sous le soleil depuis la Primo Victoria, les batailles s’enchaînent et se ressemblent, pas une fois ils n’ont dévié de leur mot d’ordre, c’est toujours le même Power Metal épique qui charge ton sang d’adrénaline, toujours les mêmes compositions pleine d’énergie. Alors oui c’est répétitif, mais à chaque fois ton cœur se soulèvera. Tu vas traverser les époques et les continents, passer de ton métro crasseux que tu considères comme un des cercles de l’enfer à un champs de bataille qui va te remplir d’effroi. Tu finiras par prendre part à un combat qui ne te concerne pas, mais tu te battras à leur côté avec la force d’un bataillon entier. Tes poils vont se hérisser et quand tu reviendras dans ton monde fade tu te rendras compte que ces mecs vivent pour te donner le courage d’affronter les jours qui passent. Parce qu’à mon âge je peux te le dire : le pire des ennemis c’est pas celui qui peut te faire sauter le crâne avec une balle, c’est toi même, tes peurs qui t’enchaînent et qui t’empêchent d’être libre. L’Histoire qu’on ne t’apprend pas c’est celle de Femmes et d’Hommes qui ont su dépasser leurs propres limites. C’est comme ça que nous devons nous souvenir de ces soldats et c’est comme ça que nous devons vivre notre vie : avec bravoure et courage, quitte à prendre des risques pour ceux qu’on aime, pour ce qui nous est cher.





Tout ça doit encore te sembler abstrait, petit, mais n’oublie jamais ce que je viens de te dire. Quand tu te seras battu aux côtés de Sabaton, quand tu auras entendu ces chants tu comprendras que tu dois continuer à aller de l’avant encore et toujours. The Last Stand n’est clairement pas ce qui s’est fait de mieux jusque là, j’en conviens mais il nous apprend une chose : quelle que soit l’adversité tu seras le dernier soldat de ton âme face à la multitude de terreurs qui peuplent ce monde. Mais tu vas gagner. J’ai confiance. Sabaton y veille.

