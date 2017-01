Run The Jewels, duo composé de Killer Mike et El-P (dont les discographies respectives vous sont chaudement recommandées), avait surpris son monde en 2013 avec le premier fruit de leur collaboration. Un fruit, dont les vertus désaltérantes ne pouvaient laisser l’amateur de Hip Hop indifférent. Quelques mois plus tard, le duo refait surface avec un second album pour lequel l’expression « enfoncer le clou » n’a jamais été aussi pertinente.



Quelle entame ! Sur les onze morceaux qui composent Run The Jewel 2, les cinq premiers sont de véritables petites bombes qui ne tardent pas à exploser. Le duo poursuit sur la lancée de l’éponyme sorti un an plus tôt et en profite pour aiguiser davantage encore leur savoir-faire. Efficace, ce nouvel opus de la saga RTJ l’est indubitablement. Si un morceau devait résumer ce démarrage surpuissant, Oh My Darling Don’t Cry arriverait en tête de file. Qui, sur cette planète, peut prétendre pouvoir résister à une compo de cette qualité ? Le beat, la basse, le flow, tout est fait pour vous arracher les cervicales et dandiner de l’arrière-train sur votre chaise de façon indécente. Blockbuster Night Part 1 et Close Your Eyes (en duo avec Zach de La Rocha de Rage Against The Machine) poursuivent sur la même lancée, un beat ravageur, ultra efficace, dicte un tempo dantesque. L’on pourrait rapprocher ce démarrage en trombe avec celui de l’album Yeezus de Kanye West (tapez pas). Une série de morceaux courts, ultra-efficaces, avant une seconde partie d’album plus nuancée. Si le contraste sur l’album de l’homme-que-lon-aime-tant-détester était saisissant, il prend ici une toute autre dimension.



Killer Mike et El-P ont tout compris. La simplicité au cœur de la création. Le passage du second album n’est jamais chose aisée, nombre d’artistes l’ont appris à leur dépend. Run The Jewels, eux, se marrent et envoient des beats industriels à tout va… Mais pas que.

Run The Jewels 2 revêt une nomenclature plus sombre que le premier opus. Les thématiques abordées sont plus tranchantes, mieux senties tout en gardant une dramaturgie jouissive. Des moreaux tels que Lie, Cheat, Steal, Crown, Love Again ou encore Angel Duster laissent transparaitre une volonté du duo de saler la plaie avec des paroles engagées, crues et des mélodies à la noirceur inédite dans ce projet. Ainsi, une dimension nouvelle vient agrémenter l’arc artistique déjà bien fléché des deux surdoués. Comme bien souvent, c’est dans la diversité que se créée la richesse des belles œuvres et ce nouvel album n’en manque pas, de richesse. Finalement, il s’agit bien ici d’un album Pop, au sens le plus noble du terme. Sans être putassier ou indigent, Killer Mike et El-P mettent tout le monde d’accord en offrant un second opus aux multiples niveaux de lectures, aussi fun qu’intelligent, aussi brute que nuancé. Si l’artwork garde le design de leur symbole « gun-to-fist » déjà vu sur le premier album, le noir laisse la place au rouge, vif, frondeur, tranchant, et d’une profondeur en trompe-l’œil.



Au royaume du Hip Hop indépendant, Run The Jewels est roi. La concurrence ne peut que se regarder les godasses en signe d’allégeance, tout en priant qu’un jour ils soient capables de sortir ce qu’est sans doute l’album Hip-Hop de l’année 2014.



Tout