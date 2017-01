Une décharge d'énergie brute. Un condensé de révolte. Un cri. Une rage. Ce que l'on retient des premières écoutes d'Education renvoie nécessairement à la brièveté, à l'éphémère. A l'image de la persistance rétinienne qui ne retient que les contours grossiers, ne reste d'abord des 17 minutes du 3ème LP de Ruined Families que l'évident, ce qui est propre à la nature même du style joué par les Grecs : du Screamo.



Dépasser ce simple constat nécessite un certain nombre d’écoutes attentives, à l’affût du moindre signe distinctif. Nos sens ainsi aiguisés, on se retrouve à ausculter chaque morceau dans ses moindres détails. Peu à peu, le brouillard se dissipe et l’on commence à y voir plus clair. Rapidement, l’image d’un présupposé album monolithique, talon d’Achille du Screamo, vole en éclat. Demolition et Wholecare revisitent ainsi des sonorités Rock / Cold Wave très « années 80 » comme avant eux l’avaient fait de façon très similaire Xerxes (Collision Blonde) ou Touché Amoré (Stage Four). Le second écueil du Screamo, évité avec brio par Ruined Families, est celui de la confusion entre DIY et brouillon. Confirmant l’approche esthétique soignée de l’artwork d’Education, le son des Grecs est d’une précision surprenante et les structures élaborées. L’alliance de cette production très propre avec la fureur des accélérations ultra syncopées de la batterie et les guitares toujours incisives confère à l’ensemble une puissance que seule l’alliance des contraires est capable d’avoir. Use Your Hands, que l’on croirait tout droit sorti d’un album de United Nations, incarne à la perfection cette signature musicale.



Comme il se doit toujours très politique, Ruined Families s’interroge sur la place du numérique : son rôle dans le processus de désapprentissage, la néolibéralisation et la standardisation de tous les pans de la société qu’entraîne l’hyper-concentration de l’information qui en découle. Dans ce monde dominé par la culture de masse, se pose alors la légitime question de la signification de jouer du Punk quand toute subjectivité semble avoir disparu.



Au final, même s’il n’y a rien que l’on n’ait déjà entendu, Education tire son épingle du jeu par la diversité de ce qu’il propose et son caractère finalement très contemporain.

Image of an Image, Use Your Hands, Wholecar