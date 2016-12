Biographie Originaire de Montpellier, Quasar est un quintet oscillant entre Hardcore et Screamo. Prenant son nom d’une galaxie très énergétique avec un noyau galactique actif (ce sont entités les plus lumineuses de l’univers), le combo sort un premier EP en 2014, suivi par Fondation en octobre 2016. Chronique 4 / 5

0 commentaire

Fondation ( 2016 ) Outre la référence à Asimov, Fondation pose celles de Quasar avec ces cinq titres tout droit venus de Montpellier. Lorsque le combo cite Defeater, Terrible Love ou Daïtro, il ne peut mieux tomber : Dans sa justesse de références, le groupe oeuvre plus vers un Hardcore Mélodique qu’un Screamo pur jus, n’en déplaise aux fans d’Amanda Woodward, Mihai Edrisch ou Anomie.

Ainsi, en citant en premier nom Defeater, Quasar confirme que l’influence de la scène US marque profondément la scène artistique nationale. Dans sa palette sonore, Fondation mélange les couleurs mais le résultat final est proche des teintes de Travels ou Lost Home (« Damoclès »), allant jusqu’à ralentir le tempo pour se rapprocher de certains autres acteurs tels The Carrier ou Killing the Dream (sentiment encore plus présent sur le EP précédent). Les effluves imprègnent « A la vie » ou « Le vent se lève », avec une structure parfois inhérente au genre (la rupture rythmique sur le dernier titre par exemple) mais qui amène une efficacité à l’ensemble.



Néanmoins, la touche french screamo est bien présente sur certains passages : « Nova » est le titre le plus proche de ce que l’on peut apprécier dans cette mouvance, plus particulièrement dans le phrasé puisque cette base Hardcore Mélo reste omniprésente sur Fondation. Alors même si le chant en Français reste l’un des aspects qui pourra se révéler le plus surprenant (mais au final, se glissant particulièrement dans la ligne musicale des compos), l’ensemble se marie sans difficulté.



En espérant que la base posée par Quasar donne lieu à d’autres productions dans cette continuité, mixant ces influences à nouveau tout en assurant un peu plus ses ambiances. Fondation apporte cette chape solide qui, qualitativement parlant, s’essoufflera face à certains classiques, mais reste prometteuse.