Dans le film Lemmy de 2010, un fan de Motorhead disait dans l'introduction qu'après la fin du monde, seules deux choses survivraient : les cafards, et Lemmy Kilmister. Maintenant que l'on sait, malheureusement, qu'au moins la moitié de cette affirmation est fausse, à qui pourrait bien revenir la position d'ultime survivant (en dehors des cafards) ? Pyramaze n'a absolument aucun lien musical direct avec Motorhead, mais ils sont néanmoins de bons prétendants au titre. Jugez vous-mêmes : après s'être sorti d'un passage à vide sans chanteur entre 2011 et 2015, après que le compositeur ait jeté l'éponge passé le troisième album, après avoir dû succéder à un vocaliste charismatique comme Matt Barlow (ex-Iced Earth, rien que ça), après s'être fait virer du label Nightmare Records pour avoir licencié leur chanteur Lance King (qui était et est toujours le boss de ce label), et malgré les obligations du bassiste-guitariste Jacob Hansen (producteur hyperactif et guitariste-chanteur d'Invocator, une sorte de Peter Tägtgren du Metal Mélodique au sens large) et celles du batteur Morten G. Sørensen (aussi batteur dans Anubis Gate)... eh bien Pyramaze malgré tout un excellent cinquième disque.



En attendant de savoir qui survivra à l'apocalypse, les Danois proposent justement avec Contingent un album au concept post-guerre futuriste. Des bruits d'ambiances (comme dans l'intro de Land Of Information, ou dans les deux interludes Contingent Part 1 et Part 2) renforcent la mise en scène de l'oeuvre, d'une façon assez similaire à ce qu'on peut retrouver dans le dernier Dream Theater qui aborde d'ailleurs un thème pas si éloigné. Le scénario tient la route sans décrocher l'Oscar de l'originalité, et on appréciera au passage la cohérence du clip de A World Divided qui reprend les univers visuels et scénaristiques de l'album.

Toujours en moins de 6 minutes, le quintet s'approprie définitivement le format "Progressif court" à l'instar d'autres références (Evergrey, Myrath...). Officiant toujours dans un registre entre Prog et Power Metal (on pense par exemple à du Anubis Gate en plus dynamique, ou à du DGM en moins technique), Pyramaze évite les pavés de seize minutes, et exprime plutôt son talent par des changements de tempo (le pont dans Land Of Information, Symphony Of Tears), de gamme (au milieu de Nemesis), d'ambiance (Under Restraint), ou des trois à la fois (le break de Kingdom Of Solace). La construction des titres est à la fois logique et technique, les solos sont loin d'être systématiques mais sont toujours très créatifs et servent le morceau (Under Restraint, Symphony Of Tears), et presque tous les refrains sont bâtis comme des tubes (A World Divided, Land Of Information, 20 Second Century, Heir Apparent...).



Pyramaze semble donc être en pleine forme après tant d'épreuves. Le frontman Terje Harøy met du cœur à l'ouvrage et fait plaisir à entendre. Sa voix rappelle celle de Nils K. Rue de Pagan's Mind par moments (au début de The Tides That Won't Change, dans les couplets de Nemesis ou de Under Restraint), ou celle de Russel Allen de Symphony X à d'autres instants (le refrain de Land Of Information). L'atout majeur que représente cet excellent chanteur est néanmoins pondéré par les deux instrumentaux qui auraient gagnés à accueillir un peu de narration, à la fois pour renforcer encore plus le concept et pour exploiter une autre facette du timbre envoûtant du vocaliste. De plus, le chant est partagé avec Kisten Foss dans The Tides That Won't Change, pour une ballade stéréotype non seulement dispensable en elle-même, mais qu'en plus on aurait préférée être chantée uniquement par Terje Harøy.



Alors, verdict ? Pyramaze, des survivants viables à la fin du monde ? Franchement, la question est bien trop idiote (ou philosophique) pour y répondre objectivement dans une chronique d'album. Ce qui est sûr, c'est que Contingent est excellent en (presque) tout point, et que les amateurs de Power Prog se souviendront longtemps de ce disque et de ses auteurs. Après tout, on dit que les artistes deviennent immortels à travers leurs œuvres. N'est-ce pas la plus belle forme de survie ?

Land Of Information, A World Divided, 20 Second Century, Heir Apparent, Symphony Of Tears