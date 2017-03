C'est long, 9 ans, surtout si on les passe à attendre. Les fans de Psykup ont patienté un bon moment avant de voir débarquer le successeur du génial We Love You All, mais quand on aime on sait se montrer patient. Les autruches sont de retour en ce début d'année avec un tout nouvel opus au nom bien mystérieux : Ctrl+Alt+Fuck. Alors, l'attente est-elle récompensée ? Si vous avez regardé la note avant de lire la chronique, vous le savez déjà … Ce qui pour autant ne vous dispense pas de lire ces quelques lignes.



Il serait criminel de ne pas parler tout de suite de cet artwork complètement fou avant d'attaquer le contenu. Parce que oui, le visuel c'est important et quand celui-ci brûle la rétine autant qu'il la captive, c'est plutôt bon signe ! Musicalement c'est un peu le même constat, il ne faut pas plus d'une écoute pour être pris par le charme et la folie que dégage Ctrl+Alt+Fuck. Sans être totalement différent, Psykup n'est plus vraiment le même. On note très vite que les Français ont pris le parti d'aérer quelque peu leur musique, de peut-être moins l'intellectualiser et d'aller plus vers l'essentiel. Ctrl+Alt+Fuck c'est 10 titres, 46 minutes, du Metal (We Will Win This War), du Rock (Shampoo The Planet), des plans Jazzy (Cooler Than God), des instruments classiques (Crisis of Today) et beaucoup d'énergie. Dans le fond on ne peut pas affirmer que Psykup ait changé de cap et se soit orienté vers un autre style, non : la marque des autruches est plus que jamais reconnaissable avec ces changements de rythmes brutaux, ce mélange de vocaux clairs/growls et l'esprit de déconne derrière un musique très inspirée et extrêmement bien construite. Pour autant, il y a comme un air de changement, notamment dans la structure des morceaux qui est désormais moins complexe voire moins indigeste. Ça part moins dans tous les sens et on en vient à penser que Psykup a voulu se simplifier et épurer son genre pour être plus comestible par le tout venant. Mais pas vraiment (en même temps, c'est ça qui est énorme), la complexité s'est compactée pour donner naissance à des morceaux qui vous soufflent sur place, des propos qui sont bien illustrés par le puissant The Long Ride en clôture de l'album qui envoie de bons gros riffs bien comme il faut, mêlés avec des guitares hispaniques que ne renieront pas les plus gringos d'entre vous. Pour sûr, Psykup à mis les grands plats dans les petits (ce n'est pas évident) et offre un concentré de tout son savoir-faire sans étaler sa technique irréprochable et surtout sa créativité sans limite. Mais sans se brider non plus (putain ils sont forts).



Fans ou pas fans, l'important est ailleurs. Si vous l'êtes vous allez adorer Ctrl+Alt+Fuck, c'est une certitude. Si vous ne l'êtes pas, vous allez quand même adorer Ctrl+Alt+Fuck. En gros voilà le topo. Victoriae mundis et mundis lacrima. Bon, ça ne veut absolument rien dire, mais je trouve que c’est assez dans le ton*.

* - François Rollin, Kaamelott, Livre IV, Le désordre et la nuit, écrit par Alexandre Astier.

Crisis of Today, Fuck Me T'ill The End of Times, We Will Win This War, Shampoo The Planet