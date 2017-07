Biographie Originaire du Texas, Portrayal Of Guilt sort un premier EP éponyme en 2017 chez Miss The Stars Records. Chronique 3.5 / 5

S/T ( 2017 ) Miss the Stars a le bon nez pour sortir certains disques époustouflants. Avec dans son rooster des oeuvres de Foxmoulder, Piri Reis, Coma Regalia, Amygdala, …, mon petit coeur a tout pour frémir. Alors quand une nouvelle livraison point le bout de son nez, on s’enjaille et on espère que la mandale sonore fera son effet.

Prenez un peu de Hexis, de Terra Tenebrosa, une dose de Post-Black ainsi qu’un chant hurlé que certains assimileront à la scène Screamo (Battle Of Wolf 359) et vous obtiendrez l’essence de Portrayal Of Guilt. Comme une vieille rengaine, les trois compos se lancent dans une danse virevoltante qui prend une ampleur conséquente lorsqu’elle est simplifiée à outrance dans son approche (« Mourning Ahead »).

Cela n’enlève rien à la qualité des deux autres titres, mais ceux-ci n’ont pas le même impact (souffrant au final de leur longueur). Avec le recul (et plusieurs fois six minutes d’écoute dans les esgourdes, à plusieurs semaines d’intervalle), cet EP est pourtant tout sauf redondant et ne souffre donc pas d’une lassitude potentielle. Au-delà d’être efficace, le disque est captivant et terriblement viscéral dans ses propos et sa musique.



Et donc, il n’y a rien de véritablement innovant dans Portrayal Of Guilt, presque peu de surprise. On pensera à ces groupes de (Post) Hardcore Black qui auront du succès, mais il faut avouer que les trois titres tiennent largement la route. Pas de temps mort, pas d’incertitude après quelques passages dans la platine, ce 7’’ est clairement là ou on l’attendait. A écouter : Mourning Ahead Mourning Ahead