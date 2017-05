Biographie Originaire de Malaisie, Piri Reis tire son nom d'un amiral de la flotte ottomane du 16ème siècle. Oscillant entre Screamo et Emoviolence, le combo sort une première démo en 2015, suivie de 2 split avec Child Meadow et Coma Regalia. Chronique 3.5 / 5

0 commentaire

Child Meadow Split Tape ( 2017 ) 3 petits titres et puis s’en vont. C’est en ces quelques mots que l’on pourrait résumer la participation de Piri Reis à ce split avec Child Meadow. Et pourtant, en un peu plus de cinq minutes, le combo révèle sa passion pour l’école Italienne. Des fragments apparents de La Quiete à Raein, les Malaisiens reprennent ces envolées (« Lost Before Nagano Shimbashi ») mais flirtent aussi, notamment au travers du chant et de la rage, avec les Danse Macabre ou Louise Cyphre. Pour les plus récents, on pensera à The Ultimate Screamo Band ou Drei Affen. Et il n’en faudra pas plus pour faire pencher la balance du côté positif de l’ensemble, si ce n’est le nom de ce dernier titre : « Petit A Petit, l’Oiseau Fait Son Nid ».

Si l’on prend la suite du split avec Coma Regalia, Piri Reis est ici plus construit, moins dans une envolée proche d’Orchid (sur « When Life Hand You Grenade » notamment), même s’il manque parfois l’explosion de « Deceived by the Beneficial Hegelian Dialectic ». Pour autant, il reste de ce split trois titres dont on peut aisément se délecter. A écouter : Petit A Petit, l’Oiseau Fait Son Nid Petit A Petit, l’Oiseau Fait Son Nid