Quatre ans après Nameless, les Allemands de Pike's Edge livrent ici leur deuxième exercice musical avec All of Our Beauty. Après un premier album plus que moyen, Immersion dans l'univers metal progressif pendant trente sept minutes avec eux.

La première chose que l'on repère si l'on a écouté le premier opus est la qualité de la production qui est bien meilleure. La seconde est la présence de solos et après vérification, d'un guitariste supplémentaire et on peut dire franchement que ce n'était pas du luxe. Ces solos sont d'ailleurs, et de loin, ce qui se fait de mieux sur cet album, mais nous y reviendrons. Autre changement, un peu moins flagrant cette fois, au niveau de la construction des morceaux. Les structures sont un peu pus complexes et élaborées que précédemment.

Toutefois, malgré ces améliorations relatives, et pour continuer dans les euphémismes, All of our Beauty n'est pas réellement l'album de l'année. En un mot comme en mille, et pour reprendre les mots d'un autre chroniqueur " ça sent trop le savon et pas assez la chatte." Pike's Edge, se trouve ici pris dans le piège de la facilité et est en sorte victime d'un conformisme trop prononcé. Exemple flagrant : la batterie trop triggée. Il est courant de nos jours pour donner plus de régularité et donner un effet de masse de trigger la caisse claire et les toms en plus de la grosse caisse. Cette pratique donne des résultats lors de passages très rapides ou avec beaucoup d'instrumentation. Mais ici, il n'y a vraiment rien qui puisse justifier un trigg total du set de batterie. On se retrouve du coup avec quelque chose d'assez plat, dépourvu de toute vie et toute nuance.

Ensuite viennent toutes sortes de soucis qui gâchent l'écoute. Toujours dans l'esprit surconformiste on va retrouver schématiquement un morceau électrique, suivi d'un sensible, suivi d'un épique, et on recommence. A faire trop formaté, on arrive a un rendu fade, creux, et insipide, comme s'il s'agissait d'un produit destiné à la vente et non à une œuvre d'art. Autre sujet de friction auditive, les reprises chant condescendantes, les problèmes de justesse, les tierces et les quintes niaises. Tout ça plus les paroles ingénues, donnent un cocktail de faux-sentiments un peu dégoulinant et pas franchement agréable.

Ça plus ça plus ça, on arrive au final avec une mayonnaise qui a bien du mal à prendre. Nettement mieux que le précédent, pas spécialement mauvais, mais pas non plus vraiment bon, on a avec All of Our Beauty un album plutôt lisse, tiède et assez convenu. Typiquement le genre d'album à offrir à sa grand-tante qui veut découvrir le metal.

pourquoi pas ...