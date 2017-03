Biographie Past est un groupe de Post-Punk influencé par la Cold et la New Wave, formé à Varsovie en 2011. En 2015 le quatuor sort sa démo de 4 titres, que l'on retrouvera dans la tracklist du premier album paru en 2017 : Czarno/Biala. Le groupe s'est notamment produit sur les scènes d'Allemagne, de République Tchèque et de Pologne. Chronique 14 / 20

Czarno/Biala ( 2017 ) Past est de ces groupes qui sortent presque de nulle part. Issu de Varsovie et sa scène underground depuis déjà 6 ans, le quatuor pourrait demeurer dans l’anonymat foisonnant et pandémique de Bandcamp, mais ce serait sans compter les scrollers fous et autres infatigables assoiffés de tags en tout genre.



Premier effort de notre combo du jour, Czarno/Biala (Noir/Blanc en français) offre un Post-Punk que l’on pourrait rapprocher d’un Unknown Pleasures de Joy Division pour ses traits minimalistes, la noirceur en moins, sans oublier les racines plus Rock dont peuvent se vanter les ténors de Bauhaus. Mettons d’ailleurs fin au suspense tout de suite, Past ne révolutionne pas son monde et se situe plutôt sur les bases solidement ancrées du genre. Batterie binaire et plutôt discrète, lignes de basses appuyées courant le long du tempo, claviers et guitares aiguës saturées quasi cheap (parfois pas bien loin de Sonic Youth), la recette n’est pas neuve mais fonctionne sans accroc depuis des lustres.

Alors pourquoi eux ? Past interpelle par son aptitude à glisser du Punk (oui) dans son Post-Punk. Post-Post-Punk ? Peu importe, le groupe insuffle clairement une passion enflammée dans un genre parfois trop froid. Au diable les mines austères, la leadeuse ose choper le micro à bras le corps et y clamer sa révolte (Ucieczka), envahir l’espace de sa voix grave et puissante agrandie par la reverb (Zdenerwowana) et se faire la réplique de ces chants masculins sur Pytania ou PBP.



Et puis, et puis il y a ce choix du texte en langue natale, sacrément rafraîchissant pour les esgourdes saturées par l’anglais. Peut-être anecdotique au premier abord, ce détail exotique fait incontestablement partie du charme de ces douze titres. Ces syllabes inattendues, aussi belles que ravageuses s’accordent à merveille avec leur environnement musical. On ne peut parler de barrière de la langue quand celle-ci devient une curiosité de plus, un autre vecteur d’émotions souvent oublié. L’exemple le plus frappant en est sans doute l’excellent final Języki et ses lignes de chant marquées par une mélancolie évidente. Dans un autre registre, Czarna laisse place à un refrain entêtant scandé, répété et imparable. Même punition pour Warswava qui te fera bredouiller en chœur des mots inconnus lâchés sur un rythme presque dansant.



Pêchant parfois par sa linéarité (moins présente en deuxième partie d’album) et ses instruments légèrement sous-mixés, Czarno/Biala apportera néanmoins son lot de bons moments. Past ne réinvente pas la poudre loin de là, mais ce début la fait parler à sa façon, avec sincérité et simplicité. L'album est en écoute sur Bandcamp. A écouter : Języki, Ucieczka, Czarna Języki, Ucieczka, Czarna