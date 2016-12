Pain est un one man band créé par Peter Tägtgren, un homme pour le moins actif dans le domaine du Metal. Il est d’abord connu pour être le leader du groupe Hypocrisy, et pour avoir participé temporairement à de nombreux autres groupes, dont Bloodbath pour n’en citer qu’un. Il est également producteur, possédant son propre studio, The Abyss, et ayant déjà travaillé notamment pour Immortal, Children Of Bodom, Dimmu Borgir, Old Man's Child et autres grands noms de la scène Metal.

En 1996, il s’intéresse aux apports des sonorités électroniques dans le Metal, et décide de créer pour un projet solo dans lequel il enregistre lui même le chant et tous les instruments, ce qui lui permet de s’éloigner du Death et du Black. La même année sort le premier album de Pain, éponyme. Trop rapidement composé et enregistré de l’aveux même de Peter Tägtgren, le disque reçoit un accueil très mitigé.

Pourtant, en 2000, il remet le couvert avec Rebirth qui reste dans cette veine Electro / Metal et qui fait davantage connaître le projet dans les pays scandinaves. Les deux albums suivants (Nothing Remains The Same en 2002 et Dancing With The Dead en 2005) verrons le style de Pain se diversifier et sa popularité croître progressivement. Après un dvd live en 2005 (Live Is Overrated), Pain signe chez Roadrunner et prépare la sortie d’un futur album sur lequel plusieurs invités participent, Alexi Laiho (Children Of Bodom), Peter Iwers (In Flames), et Mikkey Dee (Motörhead).



Psalms Of Extinction sort en 2007 et tente de varier encore plus les genres sur un même disque. Il permet au groupe de se faire connaître plus largement en Europe. Par la même occasion, le groupe assurera la première partie de toute la tournée européenne de Nightwish en 2008. Suite à cette aventure, la chanteuse du groupe précité, Annette Olzon, sera conviée à poser sa voix sur 2 titres de Cynic Paradise, album qui sort en 2008 et qui renoue un peu avec le Metal dancefloor des débuts, mais reçois un accueil mitigé de la part des critiques. Pain effectue alors une tournée européenne en tête d’affiche, et continue occasionnellement les premières parties de Nightwish, notamment à Paris où sera tourné le clip de Monkey Business.

Peter Tägtgren s'est à nouveau plongé sur Hypocrisy, laissant pour le moment Pain en retrait.