Biographie Trio originaire de Richmond, Ostraca officie dans un mix entre Screamo, Emoviolence et, sur certains brefs instants, Post-Rock. Un premier EP Deathless sort en 2015, suivi par Faces of the Moving Year (split avec Flesh Born) puis Last en 2017. Chronique 14 / 20

0 commentaire

Last ( 2017 ) Last est une déferlante d’émotions. Parce qu’il s’ouvre déjà sur ce cri intense, mais aussi parce que le combo semble livrer un flot constant, presque chaotique, de sons malmenés.



L’écoute de la première partie du disque confirme ce penchant Screamo / Emoviolence qui prend ici le temps de s’étaler sur des durées un peu plus courtes qu’habituellement. La surprise arrive sur « Nausea », en rupture avec les trois premiers morceaux. Une ambiance Post-Rock (qui s’amorce déjà sur les précédentes compos), montée en puissance progressive sur quasiment dix minutes épurée dans ses instruments, qui certes ne brillera pas pour sa capacité à surprendre (City Of Caterpillar est passé par là depuis longtemps, tout comme Heaven in Her Arms), mais saura se poser là ou on l’attend. Après l’accalmie, le combo repart à nouveau sur un terrain avec plus d’aspérités (« Confronting Imagism ») mais prend un malin plaisir à faire revenir les sonorités « Post » sur le dernier titre.



Il est intéressant de prendre le temps de confronter ces deux aspects de la musique d’Ostraca : on aurait pu s’attendre à des titres plus longs mêlant les deux, mais à part la dernière livraison, la séparation est bien réelle entre les deux styles. Ainsi, en dehors de l’aspect Screamo / Hardcore, certains passages (« The Orchard ») éveilleront parfois les premiers morceaux de Converge (période 1996 - 1998), même si Ostraca a tendance à délaisser dans son chant beaucoup d’éléments abrasifs de Bannon. C’est d’ailleurs ce point qui fait que l’on a envie d’y retourner, bien plus que les parties Post.



Même s’il reste en terrain assez convenu, Last ne démérite pas par son énergie et sa sincérité. On aura toujours envie de se pencher sur d’autres disques plus anciens (A Day In Black and White ou Converge par exemple), mais la brise apportée par Ostraca reste idéale pour ceux avides de nouveautés. A écouter : The Orchard The Orchard