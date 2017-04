Il y a de ces albums que l’on écouterait à n’importe quel moment de notre existence, ceux qui se foutent que tu sois en voiture, sous la douche ou devant Confessions Intimes (non faut pas pousser), des tracklists qui ne perdent jamais de leur superbe et font toujours leur petit effet à chaque écoute. Certes ces galettes increvables sauront attirer notre attention, mais auront grand peine à nous faire découvrir une nouvelle expérience, une vision du monde dissimulée au plus profond de nous, singulière et personnelle. Ce premier effort éponyme de Oiseaux-Tempête fait partie de ces œuvres exigeantes qui ne se dévoilent qu’une fois le vide fait autour de nous et dans notre esprit, pour finalement s’y faire une place et pourquoi pas y rester gravée.

Œuvre exigeante oui, mais qui n’en est pas pour autant complexe ou alambiquée : le trio Post-Rock (et bien plus encore) mise sur la simplicité, parie sur la beauté de chaque note, aussi fébrile et distante soit-elle. Durant les soixante-quatorze minutes de cet LP instrumental, le son se fait fragile et sert des compositions presque minimalistes construites pas à pas, où chaque musicien contribue à la création d’un équilibre global (« Opening Theme »). En résultent des paysages sonores apaisants, côtoyant parfois les atmosphères feutrées de l’Ambient et les lents patterns Jazzy à la batterie, n’excluant pas quelques échappées électroniques à commencer par les samples, rares et mystérieuses traces de vie jetées çà et là. On se raccroche alors à ces guitares noyées dans l’écho, véritables fils d’Ariane tout au long de l’album, généralement délicates et cristallines (outro de « La Traversée »), mais parfois atmosphériques et envahissantes comme sur le morceau d’ouverture ou « Ouroboros ». Répétitives et propices à la rêverie, les notes ne tardent pas à s’ancrer en nous et à séduire notre âme, nous faisant tendre l’oreille à chaque bruissement, chaque vague de reverb qui se présente à nos tympans enivrés.

Oiseaux-Tempête cherche à nous transporter, loin, hors du monde, et nous pousse secrètement à l’exil spirituel à travers ses titres: « La Traversée » semble en effet nous faire miroiter des rivages baignés de lumière, tant les arpèges de la six-cordes insufflent un sentiment de sérénité, de béatitude contemplative. « Silencer » ou « L’Ile » quant à eux nous révèlent une facette plus planante et expérimentale de nos trois volatiles, insistant davantage sur l’aspect Drone de leur musique pour un trip vibratoire dans lequel on se perd et l’on se cherche avec plaisir. Cette sensation de rêverie sans fin s’éprouve d’ailleurs sur les morceaux les plus longs où chaque seconde nous pousse de plus en plus à l’introspection. Les dix-sept minutes de « Ouroboros » nous font ainsi passer du calme intérieur à l’orage des passions, faisant gronder les guitares sous forme de brusques coups de semonce avant de céder la place à un mur de son rappelant le Ausserwelt des Year Of No Light, maelstrom de décibels crevant notre silence intérieur en plein cœur. La track suivante, « Call John Carcone », vient poursuivre dans cette voie et achève un diptyque non loin du Sludge Atmosphérique et rappelant quelque peu les mélodies de Corbeaux sur The Meeting Point.

Gorgé d’influences, versatile à souhait, il serait hasardeux de cantonner ce disque à la simple désignation « Post-Rock » : Oiseaux-Tempête ne s’impose pas de barrières, constat prometteur pour un premier album s’il en est. Destiné à être vécu plus que simplement écouté, l’opus est une Invitation au Voyage pour ne pas citer Baudelaire, prêt à nous emmener « Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. »

les yeux fermés