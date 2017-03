Nine Eleven entre, avec cet album, dans la cour des grands du hardcore. City of Quartz est tout simplement la plus pertinente arme de destruction massive sortie en France depuis bien longtemps. La barre est mise très haute, avec un style en constante mutation, une production qui donne sa place à chaque instrument (le loko studio demeure, quoiqu’on en dise, une référence) et un nouveau chanteur de haute volée, dont les termes du hardcore sont inscrits dans le patrimoine génétique, à l’instar de ses camarades sur scène.

City of Quartz, titre de l’album et de la chanson introductive, fait référence à un essai sociologique écrit en 1990 par Mike Davis, et traduit en Français en 2003. Sans en faire une fiche de lecture, il est important de comprendre ce que raconte le sociologue américain afin de mieux saisir la portée des 10 titres des Tourangeaux au-delà de leur aspect musical. La mégapole de Los Angeles y est décrite comme le prisme grossissant permettant de saisir certaines tendances lourdes de la société américaine: privatisation grandissante des espaces publics, séparatisme fiscal et résidentiel des possédants, polarisation sociale et économie de la drogue (les gangs), développement des dispositifs de sécurité (société de contrôle maximum) et de surveillance (contrôler l’espace, pour contrôler les foules). Ajoutez à cela le fait que la Cité des Anges est incapable de produire sa propre intelligentsia, embourbée dans un racisme exacerbé, noyée dans des croyances extrêmes (l’Eglise de la scientologie), avec pour cerise pourrie sur un gâteau à la crème gerbant, les accointances entre les politiques et les magnats de la finance qui font de cette cité la ville dessinée dès 1982 par Ridley Scott dans Blade Runner.



Pour la pochette, (dont l'édition vinyle est une variante, mais tout aussi sublime) on retrouve le portrait de Frances Farmer, star hollywoodienne déchue et accusée de fricoter avec les Russes dans la première moitié du 20ème siècle. Elle a fini par être jugée "folle" et subit pas mal de maltraitance dans un asile. Kurt Cobain lui rend hommage dans la chanson "Frances Farmer will have her revenge on Seattle" et Mylène Farmer aurait choisit son nom de scène en hommage au personnage également.

Le décor est planté. Et ce n’est pas vraiment du théâtre de boulevard.

Après cette longue introduction, revenons à la musique, le combo pond un 10 titres de 36 minutes mêlant de rares plans old school ("In Bed With Madonna") avec des hymnes aux ambiances sombres et jouissives comme seul sait le faire ce qu’on appelle communément aujourd’hui le Modern Hardcore. "City of Quartz" (la chanson) s’enchaîne avec "The New Shame of Punk To Come" gorgée de références et qu’on pourrait résumer en un majeur tendu vers les starlettes du hardcore (“all those who talks about squatts without even knowing the smell of them"). Les titres s’enchaînent, tous plus percutants et corrosifs, réussissant à composer des morceaux "longs" tout en conservant l’énergie et l’urgence inhérente au genre. On voit déjà d’ici les afficionados du old school hardcore kiffer leur two step et autres floorpunch, manches de chemises à carreaux retroussées. La voix est particulièrement bien travaillée, et assure un combat de titan avec les guitares. Quant aux "lyrics", pas mal d’emprunt à Lunatic, Nirvana, Mulholland Drive, Phantom of The Paradise mais aussi à Tiqqun (revue philosophique française, fondée en 1999 avec pour but de "recréer les conditions d'une autre communauté" et dont on ne saurait vous recommander la lecture).

L’album s’enchaîne en un rien de temps, on est comme sonné après un match de boxe. Il y a des valeurs sur lesquelles le combo n’est pas prêt de s’asseoir, et cela nous plaît !

The New Shame Of Punk To Come, Sen