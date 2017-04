Biographie Créé en 2013, NAGA (serpent en sanskrit) est un groupe napolitain de Doom Metal aux atmosphères lourdes et ténébreuses. Après avoir quitté Kill The Easter Rabbit, Emanuele Schember (Basse, Effets) et Lorenzo De Stefano (Guitare, Chant) font appel à Dario Graziano (Nameless Crime, The Dead Dogs) pour occuper le poste de batteur.

Dès 2013, le trio sort une première démo éponyme puis enchaîne l'année suivante avec l'album HEN (Fallo Dischi, La Fine, Shove Records, Lay Bare Recordings). Parue en 2016 chez Lay Bare Recordings, Inanimate est la dernière création en date des italiens. Chronique 15.5 / 20

HĒN ( 2014 ) Suite à une première offrande sacrément percutante, les italiens de NAGA avaient déjà fait preuve d'une habileté et d'une éloquence plus que convaincantes. Un an après, ces derniers vouent un nouveau culte avec HEN : mot employé par les anciens Grecs pour désigner l'Un, le principe divin unificateur, autrement dit, la source d'où tout s'engendre et retourne. Fortement inspiré par les riffs envoûtés et le mysticisme de YOB, NAGA s'inscrit dans la lignée de ces groupes aux atmosphères prégnantes. On retrouve donc ces réverbérations spacieuses qui viennent étendre et amplifier la profondeur du champ sonore. De même, les cris éraillés de Lorenzo renforcent l'intonation mélodramatique des guitares. Il n'en demeure pas moins que cette violence intérieure se libère avec une grâce et une exaltation très mesurées. C'est là en effet le tour de force de NAGA, à savoir ce mariage subtil de rythmiques Doom entraînantes et de mélodies lumineuses, spirituelles. Malgré la pesante mélancolie qui tenaille les compositions, chaque morceau témoigne d'une grande souplesse dans son développement étant donné la richesse des accords et la variabilité des pulsations. Grâce à une production aux petits oignons chaque instrument est mis en valeur, s'exprimant dans un tout homogène et aéré. Titre remarquable, Naas nous tient en haleine du début à la fin de part sa progression très narrative. Tel un récit, la musique de NAGA est ponctuée de péripéties, de suspensions et de dénouements dans un mouvement en constante mutation. Ainsi, loin d’être accablé par la noirceur de cet univers on est plutôt galvanisé par la puissante vitalité qui s'en dégage. HEN est une œuvre pour le moins chargée d'émotions. Avec une intense dévotion, le trio napolitain se jette corps et âme dans une musique pleine de tourments. Fort de cette gravité aérienne, cet opus propose quelque chose d'équilibré, une sorte de défouloir méditatif. Si ce dernier ne vous a pas ensorcelé dès la première écoute, il est certain qu'il deviendra peu à peu hautement addictif. A écouter : Naas, Hēn Naas, Hēn