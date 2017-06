Vous avez déjà écouté les Pixies ? Si oui, vous avez peut-être déjà entendu l'une des critiques concernant leur musique qui leur sont souvent faites, à savoir que tous leurs morceaux reposent sur trois ou quatre accords. C'est alors que l'argument ressort inévitablement : c'est si simple et bateau, il n'y a pas de recherche. Oui mais voilà, réussir à construire un morceau excellent, et encore plus un album, avec si peu de moyens nécessite un immense talent. Et, accessoirement, une certaine maîtrise de soi. Il faut savoir quand s'arrêter et ne pas trop mettre de fioriture dans tous les sens. Hé bien sur ce deuxième album de Mutoid Man, le trio mené par l'ancien Cave In est tombé dans ces deux pièges et nous livre donc un disque franchement passable.





Quand c'est mauvais il faut le dire, et commençons déjà par cette propension à l'auto-caricature que le groupe a semble-t-il développé depuis l'excellent premier disque. C'est bien simple les trois premières compositions suivent toutes le même schéma : un départ canon qui part dans tous les sens puis un ralentissement, des accords qu'on laisse sonner et... rien. On répète jusqu'à plus soif la même chose et c'est tout. Le pire c'est qu'il y avait pourtant des choses à faire, comme avec ces claviers intéressants sur « Melt Your Mind » ou ces accélérations sauvages dont le groupe a (avait?) le secret sur « Micro Aggression ». Mais rien y fait, la sauce ne prend pas, on s'ennuie face à une débauche d'artifices qui n'arrivent pas à masquer un manque d'inventivité assez flagrant. Pour preuve, écoutez « Kiss Of Death », un morceau qui ne possède aucun relief, aucune surprise et, très franchement, le moindre intérêt.



Les problèmes ne s'arrêtent pas là puisque Stephen Brodsky s'est sans doute acheté une nouvelle pédale d'effet : une whammy. Et si au départ on peut se dire que cela apporte de nouvelles sonorités lors de la première rencontre (« Date With The Devil ») on se rend vite compte que le guitariste va l'utiliser souvent. Très souvent. Sur ce titre donc, mais aussi sur « Wreck And Survive » qui ressemble à s'y méprendre à du Mastodon période Crack The Skye, dès l'intro de « Afterlife » ou même sur « Open Flame ». N'y voyez aucune rancœur personnelle contre la whammy mais on a l'impression d'entendre des compositions qui cherchent à se cacher derrière des artifices et l'on aurait préféré que le monsieur n'abuse pas de cette bonne idée au demeurant.



Soyons clément tout de même, tout n'est pas à jeter sur War Moans, loin de là. Prenez « Headrush » par exemple et son refrain majestueux, son tempo entraînant. Mais surtout, les deux sauveurs de ce deuxième album sont sans conteste possible « Irons In The Fire » et le morceau éponyme. Le premier, charge de cavalerie d'acier, que ne renieraient ni Iron Maiden ni Judas Priest est particulièrement convaincant. Le second, sorte d'hybride entre la violence Thrash et le talent mélodique de Mastodon, gagne à être connu, d'autant que son solo est un exemple de maîtrise. On jurerait entendre du Metallica période Master Of Puppets avec un chant beaucoup plus clair. Peut-on rêver meilleur compliment ?



Mais à l'heure du bilan, la récolte est maigre. Deux ou trois bons titres, quelques idées éparses aux quatre coins de la pièce et une sale sensation de s'être fait abandonner par sa première copine. Qui a envie, à 15 ans, de faire des compromis et de se dire « oui mais ça, c'est pas si mal » ? Personne. Et Bleeder nous faisait tant retomber en adolescence, de découvrir cette musique inconnue et fougueuse qu'on est inévitablement déçu. Très déçu. Mutoid Man est tombé dans le trop peu et dans le trop en même temps. La plupart des morceaux ne se détachent pas de leurs prédécesseurs et de leurs successeurs, les riffs sont peu intéressants, se répètent trop sans mener à rien et l'on a l'impression que l'on essaye de nous enfumer en foutant parfois le plus de notes ou de whammy pour cacher cette pauvreté. On va retourner écouter leur premier disque donc, et les Pixies tant qu'à faire.

Headrush, Irons In The Fire, War Moans