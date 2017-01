Dès les premières notes on comprend instantanément à quoi on à faire. Un death sans concession, sans fioritures, sans pitié. La guitare y est incisive, la batterie précise, la basse en place et le chant hurlant, tout est réuni pour faire voler les cheveux et tourner les tètes.

Les riffs rapides et mécaniques du quatuor grec retentissent dès les tous premiers instants de Victims, première chanson, ouvrant une déferlante de haine et de noirceur qui va durer trente et unes minutes. Une chose est sûre, il n'y a aucun répit tout au long d'Enslaved. Le groupe alternant entre les passages rapides, les parties lourdes et les breaks tonitruants (cf. Subject 666). On repère une volonté certaine de la guitare de lacérer les oreilles par ses arpèges redoutables et l'obstination maladive que met la batterie à marteler et brutaliser l'auditoire. Rarement il a été donné d'assister à une telle démonstration de brutalité effrénée et d'acharnement. Littéralement comme si les musiciens s'étaient mis bille en tête dès le départ de ne pas s'arrêter une seule seconde du début à la fin. Non pas que cet opus de Murder Made God soit particulièrement rapide ou technique si on le compare à Fleshgod Apocalypse ou First Fragment, il est juste extrêmement tenace dans son propos.

Outre cet amas sonore, le groupe parvient à signer quelques rares airs qui restent en tête comme l'intro de A Morbid Institution, l'outro de Depression ou le break de milieu de morceau sur Urban Warfare. Néanmoins parfois, trop, c'est trop. Certes la performance est plutôt impressionnante et le style requiert parfois ce genre d'excès de recherche de puissance et d'efficacité, mais une écoute prolongée de Murder Made God peut provoquer mal de crâne, douleurs cervicales et une certaine irritabilité. En fait à part les quelques exceptions citées précédemment on ne retient pas grand-chose même après plusieurs écoutes. Un peu comme s'il manquait une marque de fabrique. Pour citer un exemple ; les arpèges en tierce de gamme mineure harmonique de Nile qui viennent casser le morceau et le varier sous un nouvel aspect. Il s'agit ceci dit d'un groupe qui n'a que cinq ans d'existence et deux LP à son actif, et on ne peut pas leur reprocher un manque d'identité et de pertinence.

Loin d'être parfait mais loin d'être mauvais, il faut saluer la scène grecque qui nous fournit déjà dans d'autres styles des formations de qualité (Rotting Christ, Lucky Funeral, Septic Flesh, Suicidal Angels …), nous pouvons désormais ajouter un groupe de Death de qualité et qui s'améliorera encore dans les années à venir : Murder Made God.

