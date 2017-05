Biographie Monplaisir vient de Lyon, formé par Flo, Pierre, Alexis et Yoan. Oscillant entre Indie Rock et Rock Noisy, le combo sort une première démo en téléchargement gratuit, avant d'être rééditée amoureusement par Echo Canyon Records en LP. Chronique 16.5 / 20

Demo ( 2016 ) Monplaisir en est un. Pas coupable, pas caché, mais assumé. Monplaisir, c’est l’éternelle classe Lyonnaise au service d’un Rock Noisy, l’inspiration d’une ville qui a vu vivre et mourir divers combos dont certains murmurent encore les noms. Mais au-delà de toute cela, c’est aussi une première Démo, un essai jeté à la face du monde comme si ne rien n’était, d’un geste le plus naturel possible.



L’écoute des sept titres se fait en deux temps : un premier pour découvrir l’ensemble et essayer d’apprivoiser les sons, au risque de rester hermétique durant certaines tentatives de passages dans la platine. Et un second, celui qui sera le déclencheur, qui amènera « Monochromes » à revenir souvent dans la playlist, contraste entre le côté désabusé des paroles et la délicatesse de la musique.

Ne pas parler de Sonic Youth comme nom évocateur serait se poser des oeillères. De la voix, la manière de chanter à la partie instrumentale, les titres folâtrent avec ceux des Américains avec toutefois une intégration de quelques éléments plus Indie. Mais outre cet aspect, cette Démo vibre d’une intensité toute particulière : des sonorités très 90’s, un usage d’Anglais et de Français en fonction des mots et une production très nette. En piochant dans les racines des années 90, Monplaisir évoque donc Sonic Youth (et ses dérivés), mais parfois également Dinosaur Jr ou Pavement - Mais n’en fait heureusement pas sa marque de fabrique,

développant ça et là des aspérités qui permettent de s’y rattacher : « Henry » qui rappellera un soupçon Baton Rouge dans le jeu sonore, les paroles dans la langue de Molière et surtout un ensemble homogène dans sa complexité et sa structure, avec en sus des durées parfois allongées (plus de neuf minutes pour le dernier morceau).



Bon, le doute n’est pas permis. Monplaisir s’impose, et continue d’alimenter une scène Lyonnaise qui est déjà berceau de groupes cultes dans la scène musicale française. Avec son Rock Noisy, le combo lance un premier pavé dans la mare. Et putain, le résultat est là ! A écouter : Monochromes Monochromes