Biographie Tout nouveau groupe fraîchement débarqué en Île-de-France, Mon Autre Groupe est néanmoins fort expérimenté, puisque le combo est composé de Till (Guerilla Poubelle), Fred (de Dolores Riposte), Fab (For A Second) et Grom (M-Sixteen). Les gars ont pour habitude d’envoyer du Hardcore pas si OldSchool, et ne dépassant quasiment jamais la minute. Leur premier maxi est enregistré dans l’urgence, et sort fin 2008. Très rapidement, les sorties se succèdent, le plus souvent sous un format très court (Tumeur, Omega) avec également quelques changements de line-up (dont l'arrivée de Fanny au chant et Priscillien à la basse).



La suite se passe sur scène, parfois en survêtements colorés.

Omega ( 2017 ) Et bien, Mon Autre Groupe ne fait toujours pas dans la dentelle. Raccourcissant à nouveau la durée de son disque (5 minutes 30 secondes pour 9 titres), le combo offre l’Omega en nouvel objet de culte. Hardcore, le combo l’est toujours, alliant ici les mots, les sons mais aussi le visuel, puisque ce projet prend forme autour des dessins de Hyde Omega et des textes de Fanny.

Enchevêtrement de mots qui finissent par former des titres (« L’arme », « Le Coeur », « Le Toaster » ou « Les Dents »), Omega est un brûlot énergique qui se cache derrière une couronne mortuaire rouge, un sample de Claude Chabrol et un 7’’ flexi. Autrement dit, le disque totalement construit comme une oeuvre globale et non une suite de morceaux.

Et pourtant, ce nouvel EP suit cette ligne directrice tracée depuis 2008, malgré quelques changements de line-up, durcissant légèrement le ton pour cracher ce dégoût qui était amorcé via « Tout va bien, le pire reste à venir » il y a quelques années. On parlait de F-Minus, on pourra faire le parallèle avec G.L.O.S.S. ou certains aspects de Törsö. Hardcore urgent (« Les Vers ») mais jamais brouillon, virulence acerbe des mots (« Le Coeur ») jetant la niaiserie sous les coups de la partie rythmique, Mon Autre Groupe n’est pas qu’un défouloir cloisonné à quelques titres.



Liberté conditionnée et esprits sous estimés, Tous les rêves qu’on enterre Et rien d’assez vaste comme cimetière.



Omega ne démérite pas face à Décadence, même s’il manque peut être d’un ou deux titres fédérateurs comme « Le Pire Reste A Venir » ou « L’Ennui ». Pour autant, cette livraison impromptue permet de profiter d’un nouvel élan enragé. Un copain bien sous tout rapport sauve les lapins et frappe sa femme. A écouter : L’arme et Le Coeur L’arme et Le Coeur 15 / 20

).

). Mon Autre Groupe ( 2008 ) 9 minutes, 8 chansons, toutes aussi joyeuses (ou pas) les unes que les autres. La simple lecture des titres plombe comme il faut votre soirée anniversaire. Manque plus que le Champomy moisi (A consommer de préférence avant : voir au dos de l’emballage) dans lequel on aurait saupoudré un peu de barbiturique et le tour est joué.

Par mesure d’hygiène, merci de ne pas toucher aux marchandises.

Les titres…à titre d’exemple : « Cette chanson est un suicide différé », « Ce bateau a sombré depuis longtemps », « Un Cafard dans la bouche » en disent long sur la rage qui hante ce quatuor. Un pêcheur me disait, à la fin du siècle dernier, « Il fait un temps de chien ici, je plie les gaules ». MAG a décidé d’en faire des chansons et se taper tous les rades de France pour en parler.

Ce maxi regorge d’énergie et envoi la sauce piquante à la mode Hardcore (F-Minus, Panic, Das Oath, Vitamin X, Minor Threat) comme il faut, bien loin des errements pop-punk d’un Dolores Riposte, ou d’un punk-rock de Guerilla Poubelle, ou des plans techniques à-la-M-Sixteen, leurs « autres groupes ». Mon Autre Groupe décline également une iconographie simple et efficace, tout en noir et blanc avec un gros ours, la gueule grande ouverte, en guise de pochette.

A l’heure où l’on vous conseillerait bien d’incorporer un brun de désinformation dans votre profil facebook avant que ce manège ne devienne réellement un agent actif de l’empire, il faudra vous résoudre à voir ce groupe en concert ou à vous mettre l’intégralité de leur morceaux pour votre réveil matinal, sans quoi la sieste risque d’être longue.

C’est tout. Un poing c’est tout. A écouter : T'as éteint notre flamme avec un extincteur périmé T'as éteint notre flamme avec un extincteur périmé